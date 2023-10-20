足球／內馬爾膝蓋重傷賽季報銷 好友梅西發去祝福：祝你充滿力量
巴西球星內馬爾（Neymar）昨天傳出前十字韌帶受傷、膝蓋半月板斷裂，將接受手術和長期治療，這一季已確定報銷。他的好友梅西（Lione Messi）在這個艱難時刻給予其安慰，也希望能帶給自己的朋友力量。
記者黃建霖/綜合報導
在烏拉圭以2:0擊敗巴西的南美區世界盃資格賽中，內馬爾受傷退場，隨後其所屬的沙烏地阿拉伯職業聯賽希拉爾俱樂部在官方推特上表示：「內馬爾接受的醫學檢查證實了他膝蓋的前十字韌帶和半月板撕裂（之後發現是斷裂），他將接受手術，具體治療計劃將在稍後確定。」
內馬爾可能需要一年的時間來恢復，他在社群網站上難過地表示，「這是一個非常悲傷的時刻，也是我最糟糕的時刻。我知道我很堅強，但這次我會更需要我家人和朋友的支持。」
眼見好友陷入生涯低潮，梅西在個人社群網站上發布了與內馬爾的合照，並在照片上寫道：「祝你充滿力量。」盼能給予其最大支持。
梅西和內馬爾不僅是好友，兩人過去也在巴塞隆納及巴黎聖日耳曼等隊共事過，上一屆美洲盃決賽兩人在勝負分出之後的相擁讓人動容，也展現兄弟般的情誼。
相較於巴西隊在去年世界盃後的無所適從，阿根廷隊在世界盃奪冠後順風順水，南美區資格賽的發揮也很理想。梅西上一場完成梅開二度，率隊擊敗祕魯。