日本2023最新人氣餐廳！小吳公開口袋名單 「雙層拉麵」浮誇好吃
疫情解封後，台灣民眾早已迫不及待飛出去，眾人首選多數都是日本。許多年沒造訪，不知道有哪些美味餐廳嗎？如果不想跟風觀光客店，擁百萬訂閱的YouTuber小吳，分享日本最新人氣必吃餐廳，超浮誇的「雙層拉麵」吸足眾人目光。
實習記者曾郁淇／綜合報導
擁有125萬訂閱的YouTuber「見習網美小吳」，在頻道分享日本2023最新人氣必吃餐廳。如果去日本不想再吃一蘭拉麵，不妨試試「人類みな麵類 拉麵店」，在Google評論高達4.4顆星，最大特色是「雙層拉麵」，上層是沾麵、下層是拉麵，一次吃到兩種風味。
小吳形容，上層沾麵就是乾的拌麵，有點像是台灣常見的切仔麵。而湯頭有3種口味，包括原點（正常版醬油）、Micro（厚醬油）以及Macro（魚貝系淡醬油）。小吳表示，醬油湯底稍微偏鹹，但有醬油的焦香味，而魚貝類湯底則有干貝雞湯的味道，二擇一之下更推薦魚貝類拉麵。
到了日本怎麼能不吃燒肉，比起觀光客常去的燒肉店「敘敘苑」，小吳反而改推「忍鬨燒肉店」，店內採日式居酒屋設計，用餐CP值更高、肉品質也較好，招牌必點則是烤牛舌夾蔥。
想吃壽喜燒的話，小吳則首推關西風的「Moritaya モリタ屋」，是壽喜燒百年老店，最特別的地方是會先炒砂糖，再加入日式醬油，且服務人員都穿著和服，儀式感滿點。
而最療癒人心的甜點，可選擇afternoon tea千層蛋糕，包含5種新鮮水果，是店裡的招牌，小吳也補充，店裡全都是日本人，是在地人認證的美味咖啡廳，若想吃可得早點去排隊，否則很快就賣完。