美Fed態度「曖昧」！美元指數回落又彈升 新台幣再貶探32.374元
在美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表談話，暗 示11月不升息，但若看到更多經濟成長強韌的證據，不排除之後再度升息，美債殖利率再衝高。美股收低，美元指數在跌破106後，又站回106之上，亞洲主要貨幣兌美元續弱，日圓兌美元也一度下探149.98價位，台北股、匯市今（20）日早盤也同步走跌，新台幣兌美元也下探32.374元，貶值5.1分，但由於月底出口商有拋匯需求，目前未再進一步走貶，在32.365元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國Fed主席鮑爾認為，美國通貨膨脹率還是太高，若美國經濟成長持續高於趨勢水準或勞動力市場緊繃狀況不再緩解，可能危及通膨降溫進度，貨幣政策有必要進一步緊縮。不過，他也談到考量到不確定性和風險，Fed會謹慎行事，依據收到的數據、不斷變化的前景及風險平衡，來決定額外緊縮的程度及政策保持在限制性水準的時間。
在鮑爾發表談話後，由於市場解讀美國11月可能不會升息，只是高利率將維持更長時間，美元指數一度跌破106，但很快又回升到106之上，在106.36盤整，亞洲主要貨幣兌美元仍走弱，其中日圓也一度貶至149.98兌1美元，目前在149.91附近震盪。
至於其他亞洲主要貨幣韓元今日早盤也貶值，一度來到1359.26兌1美元，目前在1358.77附近盤整，離岸人民幣兌美元則一度下探7.3389價位，目前在7.3327震盪。
新台幣兌美元今日早盤也是開低走低，以32.33元、貶值0.7分開出，在台股也跌及亞幣走弱下，新台幣進一步下探32.374元，貶值5.1分，但由於進入月底出口商有拋匯需求，新台幣未再進一步貶值，目前在32.365元震盪整理。