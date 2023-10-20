化身一日動保員 高市青年局帶領青年體驗壽山動物園後場
為推廣青年朋友對動物保育及生命教育觀念，高雄市政府青年局與壽山動物園合作，這週帶領青年走入動物園後場，親身體驗動物保育員的職場環境與業務範疇，並與動物實際互動，親手為非洲象、侏儒河馬及梅花鹿清理活動場域，並體驗餵食波爾羊，思考觀光休憩及動物權益兩者如何取得平衡，發揮動物園的保育及教育功能，提升大眾對於動物保護的意識。
記者郭凱杰／高雄報導
青年局局長張以理除感謝壽山動物園特別開放機會讓青年能走入後場，進行「一日動物保育員」的職場體驗，讓青年了解各行各業的專業及辛勞。也認為，這不僅一趟深具教育意義的過程，也埋下保育傳承的種子，希望一同為生態保育盡一份心力。
「當動物保母比想像中更不容易！」參與這場體驗活動的呂強華與王宗麟同學興奮地說，當天進入大象及侏儒河馬展場進行清掃，實際體會到動物保育員的辛苦與專業，不僅需要有足夠的體力，不怕臭不怕曬，還要有敏銳的觀察力及耐心，隨時注意動物狀態有無異常。當然也體會到自己從生活中落實生態環境保護，尊重大自然中每個獨特的生命。
青年局「青年地方探索體驗活動」為促進青年能有更深度的多元體驗及學習交流，前已辦理完成七場次體驗內容，包含文化走讀、產業探訪及職場體驗等類型，皆獲得參與青年熱烈迴響，青年局將提供不同的資源及資訊，幫助青年與各產業接軌，透過各式體驗活動擴展視野及技能、提升進入職場後的學習應變能力。
最後兩場次分別為交通安全教育體驗及前往日光小林部落認識大武壠族文化活動，歡迎加入「高雄市政府青年局」Line官方帳號，點選選單即可進入活動報名頁面，也可追蹤官方網站、FB、IG，即時接收最新資訊。