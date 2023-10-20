解析林智勝在味全龍隊的隱藏效應！時刻提醒隊友拿得起就得放得下

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若從數據上探討，林智勝說的並沒有錯，目前味全龍在本季僅剩1場比賽，本季至今守備率為0.983（排名聯盟第2）、失誤數為75次（排名聯盟第2），其中在失誤數上足足比去年少了47次（去年為122次），此外在本季成功策動雙殺的次數為316次，去年則是297次，足足多了19次。
本季林智勝常常在休息室提醒龍隊選手「平常心的重要性」，林智勝透露，「其實他們都成長很多，但應該得說『一定得進步』，因為近年中職各隊水準實力接近，若不進步會追不上其他隊。」龍隊從2021年上到一軍，從一開始不被看好，到闖進季後挑戰賽，再到今年直接殺入台灣大賽，其實就會產生一種認同感，認為自己是有實力的，這些都是對球隊很好的加分效果。
對於本季能夠殺入台灣大賽，林智勝也給出自己的看法，「龍隊在今年有別於過往，就是在先發陣容中，已經有4到5位能固定先發的球員，他們接下來可能都會是球隊未來的主力，並點名郭天信、李凱威、劉基鴻、吉力吉撈鞏冠與蔣少宏。」可見龍隊的養成與選秀方針在這3年取得大大的成功。
林智勝對球隊的貢獻，也讓他在今年季初拿到一份2年選手合約，當時也獲得領隊丁仲緯讚揚，「林智勝除了成績之外，在球隊的領導能力和對學弟的幫助都蠻大的，這是球隊肯定他的部分。」林智勝也特別提到拿莫伊漾，並給他一句建言「要拿得起、也要放得下」，因為拿莫伊漾的成績比較大起大落，他是一位有未來性的選手，但他必須學會去接受失敗，不需要得失心太重，但這也沒辦法，這就是年輕選手的必經之路，但我會時刻在旁提醒他們。
林智勝至2004年加入中華職棒後，已在聯盟打滾20個年頭，共計1660場出賽、掃出303轟、1830安、1223分打點與打擊率0.310的成績，林智勝透露，「以現在自己的身體狀況與心態，我只注意自己打不打得到球，但年輕球員會在乎得更多，譬如我有沒有打安打，有沒有把球送得很遠，我認為那樣太緊繃了，但我後來想想我年輕時也跟他們一樣，但我希望他們能更早、更快去了解，尤其是在越重要的比賽，更要拿得起、放得下，因為只要心態越是正確，就能把平常所學的東西展現出來。」只能說家有一老、如有一寶，球隊中擁有林智勝這樣的球員就是一個甜蜜的負擔。