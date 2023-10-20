今起變天轉雨！東北季風加鋒面「低溫探19度」 週末天氣一次看
東北季風前峰面通過台灣！今起在中部以北雲量明顯增多，局部地區有零星降雨機會，北部及東北部氣溫也逐漸下降，低溫降到攝氏19至20度之間，前氣象局長鄭明典表示，鋒面約在今天中午到北部沿海，天氣變化有感，提醒民眾特別注意。週末兩天仍受到東北季風影響，桃園以北降雨機率高，中南部及台東則是多雲到晴，山區有局部短暫雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，接下天氣變化「雨漸大、風漸強、氣溫漸降」。今（19）日受鋒面通過及東北季風增強影響，迎風面的中部以北及東半部地區水氣增加，環境大氣不穩定，自下半天起，逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，尤其是北臺灣降雨區域較廣，其中，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區還有局部大雨發生的機率。南部則仍維持多雲到晴，午後有局部短暫陣雨天氣。
氣溫方面，北部及東北部逐漸下降，低溫降到攝氏19至20度之間，沿海空曠地區降溫將更加顯著；中部低溫在攝氏21至22度；南部及澎湖地區低溫也略降在攝氏22至23度之間；金門及馬祖地區低溫也分別為攝氏19至20度及17至18度之間。
到了週日，仍會是跟週六比較相似，不過在大氣環境上有稍微比較不穩定的天氣，在桃園以北降雨機會會較高一些，東半部仍是有局部短暫雨，中南部則是比較穩定的多雲到晴。提醒大家在週末外出還是要帶把傘會比較好一些。
天氣風險分析師方俊元預報表示，明天（週六）受到東北季風影響，在北部及宜花一帶仍會有迎風面降雨，中南部及台東則是多雲到晴，山區有局部短暫雨。