伴郎疑被賣到緬甸！和家人失聯 最後一次通話內容詭異
中國一名王姓男子自本月11日說要去當伴郎後就再也沒有回家過，家人和他聯繫時他只說「有人盯著」，並一再讓家人注意安全。17日中午家人接到翠屏區公安分局的電話，說發現兒子跟別人一起去了緬甸，讓家人心急如焚。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外媒報導，王姓男子是一名就讀大學三年級的學生，來自中國宜賓興文縣，他的姊姊17日向媒體表示，他11日打電話告知母親要當朋友的伴郎，會跟著朋友去雲南昆明接親不會回家。12日媽媽擔心兒子在婚禮上喝多失禮，想打電話聯絡他卻發現連繫不上，而兒子也只在隔天回了一句「曉得」後就沒有下文。14日媽媽想說兒子還未回家便再次聯繫兒子，兒子卻說有朋友介紹他一份工作要去看一下。
16日中午，媽媽因為擔心兒子安危便再一次嘗試聯繫但仍沒有回應。直到半小時後兒子才打視訊電話回來，稱朋友帶他去了一家機械廠工作，還包吃包住。視訊電話結束後兒子還發來訊息要家人注意安全，行為怪異。
直到17日，媽媽才接到公安電話，說發現她的兒子跟別人一起去了緬甸，另一個和他一起去的人現在已經被警方抓住。媽媽聽到消息後急忙打電話給兒子，好幾通電話都無人接聽，之後才在下午4點左右成功聯繫上，但兒子也只說了一句「你們不要管了」就急忙掛掉電話。後來兒子甚至發訊息給媽媽說有人盯著，不要聯絡他，讓家人確信他被帶到緬甸「當豬仔」。
這一兩年許多剛畢業找工作或在學中找實習的華人學生，誤入高薪陷阱，被騙去緬甸當「豬仔」，無論是自願或被迫，一旦被抓走，恐從事電詐行業外，人身安全可能都不保，沒有利用價值的人可能還會被強行摘取器官販賣，淪為「豬仔」。