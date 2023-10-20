網購勞力士比市價便宜20萬？婦欲匯款182萬遭警攔阻
高雄一名喜好名表的蔣姓婦人見某網購平台po出一只百萬勞力士名錶照片，認為比市價少20萬元，以為撿到便宜了，旋即到銀行準備匯182萬元至賣家指定帳戶下單購買，所幸行員機警通知轄區新興警分局員警來勸阻，蔣婦才驚覺受騙。
記者郭凱杰／高雄報導
新興分局中正三路派出所10月17日上午10時許獲報轄區中正三路某銀行通報，稱有一名蔣姓婦人（40歲)於某網購平台購買一只百萬名錶並至銀行匯款給賣家，行員察覺有異通報員警到場協助攔阻。
中正所警員宋柏慶、卓恩到場關心，婦人表示上網購物時發現一只勞力士名錶售價比市價便宜20萬元便決定下單，隨後接到賣家訊息要求匯款182萬元至指定帳戶。
員警檢視婦人所提供的網頁畫面，確認是假冒購物網站的假網頁詐騙手法，且查蔣婦欲匯款的帳戶為警示帳戶，勸誡婦人爾後切勿點選不明之連結，詐騙集團會利用與真網站相似的介面來吸引民眾。
新興分局提醒，面對網路優惠訊息或優惠短訊，一定要秉持「網路零信任觀念」多看、多聽、多查證，切勿因優惠訊息隨意點入不明連結、填寫信用卡及個人資料以免個資外洩或信用卡遭盜刷，遇疑似詐騙狀況請立即撥打防詐騙專線165求證，以防被騙。