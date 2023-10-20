台股短期面臨修正壓力！投顧卻樂看二大利多 台股將迎來多頭反攻
近期美國白宮宣布擴大禁止AI晶片出貨至中國，且新規定全面擴及輝達、超微與英特爾，日前因應一年前禁令所生產的降規版AI晶片，導致AI供應鏈全面遭到拋售，拖累台股短期面臨修正壓力。展望未來，投顧業者表示，待上述利空相當程度反映後，伴隨美國國債收益率逐漸觸頂回落以及企業獲利開啟新一波上修周期，有望支持台股中長期回歸多頭軌道。
記者許家禎／台北報導
以色列和哈馬斯之間戰爭突如其來的爆發，凱基投顧指出，國際資金湧向更安全的美國國債避險，使美國國債收益率下降，加上美聯儲官員近期頻繁表示，日前的美國國債殖利率上升，已相當程度反映了升息1碼的貨幣緊縮效果，導致市場對於美聯儲11月和12月升息預期概率下降。過往經驗，伴隨聯準會升息循環逼近尾聲，通常會帶動美國國債收益率逐漸觸頂回落，這對台股來說應是多頭的柴火。
凱基投顧觀察到，回顧1990年以來美國國債收益率觸頂回落後，台股的1個月、2個月、3個月平均累計報酬率分別為3.9%、1.2%、3.8%；同期間台灣科技股的平均累計報酬率分別為3.8%、4.2%、11.3%，意味利率敏感性愈高的族群，在美國國債殖利率回落時更容易獲得市場青睞。
此外，企業獲利有望迎來新一波上修周期，本次財報季在匯兌收益挹注下可望迎來正面喜訊，而企業展望則在庫存去化順利且2024到2025年將迎來AI伺服器與AI PC換機潮，配合總體經濟並未往惡化方向發展下，凱基投顧預期自去年下半年開始的獲利下修潮可望接近尾聲，同時迎來新一波的獲利上修循環，建議投資人短期選股方向可往企業財報容易釋出正面訊息為主，科技股、汽車零組件、工業自動化和成衣加工等出口型行業則有望迎來匯兌收益。