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名家論壇》黎榮章／侯友宜憑什麼跟柯文哲藍白合？

▲國民黨、民眾黨盼能整合侯友宜（左）、柯文哲（右），共同推出最強的在野候選人。（圖／資料照片）
▲國民黨、民眾黨盼能整合侯友宜（左）、柯文哲（右），共同推出最強的在野候選人。（圖／資料照片）

文／黎榮章

2024年大選藍白合議題近日迎來一波討論高潮，14日國民黨、民眾黨舉行首場幕僚層級會前會，國民黨提「開放式民主初選」，但民眾黨拒絕；民眾黨之後再提全民調做法，雙方意見還未聚攏。對此，柯文哲表示，國民黨提的做法只是想展現組織實力，若用國民黨方法，不能找出最強在野候選人；侯友宜則說，會釋最大善意與包容、盡最大努力來推進藍白合。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫比較侯友宜、柯文哲兩人9月以來的網路聲量，近一個半月以來，柯文哲聲量總合92.9萬則，領先侯友宜的80.0萬則，兩人差距近15%。而10月以來，柯文哲接連拋出「比民調輸的退選」、「內閣制」、「藍白合先辯論」等議題，都搶先掌握話語權，在聲量上也可看到10月份柯聲量拉出幾波高峰，在14日藍白幕僚首次會談後，柯的單日聲量甚至達到4.6萬則，也是大幅度領先侯單日聲量高峰的3.5萬則，顯然柯在網路世界中碾壓侯友宜。

▲侯友宜、柯文哲的網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲侯友宜、柯文哲的網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
再進一步細究侯友宜、柯文哲各自的臉書官方粉專經營成效，發現近3個月以來，即便侯友宜勤頻拋政策，總貼文數量147則高於柯文哲的125則，而平均而言，柯每則貼文可創造1.27萬次粉絲互動，侯則能創造1.21萬次互動，兩人數值雖差距不遠，但柯文哲的粉專追蹤者高達213萬，遠多於侯友宜的64萬，在網路世界上的曝光度會高過於侯。

另單就近來藍白合首波會談前後，侯、柯兩人臉書貼文來看，柯文哲搶先在幕僚會面前貼文，披露雙方14日下午將會面，並強調這場會談的原則是「公開透明」，該貼文有2.5萬讚、2857則留言和240個轉貼。侯友宜則是在幕僚會後貼文，重申自己陣營的主張，但同樣是在講藍白合，但他的這篇貼文只有3000多個讚，749則留言，55個轉貼，落差相當明顯，由此可見，柯在掌握話語權、帶動討論方面仍勝過侯。

▲賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘之官方臉書經營成效比較。（圖／QuickseeK提供）
▲賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘之官方臉書經營成效比較。（圖／QuickseeK提供）
至於藍、白兩陣營的網路社群的支持者怎麼看「藍白合」？從臉書上立場親近民眾黨的粉專來看，最多人留言的意見是「不想跟國民黨合」，聲量佔19.2%，其次是贊同柯文哲的作法「認為應該辯論和比民調」17.6%。有趣的是，雖然「認為藍白合才能下架民進黨」有16.5%，但也有15.9%民眾黨支持者認為「藍綠在合作打白」，還有15.4%責怪國民黨，認為「國民黨不敢比民調」，15.4%認為「藍綠都很爛」。

至於藍營社群的留言風向，聲量比例最高的竟然是「支持柯文哲」佔15.8%，其次是「支持藍白合下架民進黨」15.5%、「柯P加油」15.5%，「認為應該韓國瑜加柯文哲」12.4%、「幫韓國瑜加油」11.7%，「表示唯一支持柯文哲」10.0%。認為「不要和柯文哲合作」的只有10.0%。由此可見，就連藍營自己的支持者，支持柯文哲、為柯文哲打氣的比例也很高，這些相關留言中，甚至都沒提到侯友宜，提到的國民黨政治人物是這次沒要選得韓國瑜。藍營自己人對侯友宜的冷淡至此，真是其選情一大危機。

▲對藍白合看法，網路留言風向分析。（圖／QuickseeK提供）
▲對藍白合看法，網路留言風向分析。（圖／QuickseeK提供）
侯友宜在各家民調持續維持老三，空戰也明顯不敵柯文哲，若國民黨仍只想用口頭表示的「誠意」來促成藍白合、以「民主投票」來推動與民眾黨談判，而沒有其他讓步的話，侯的談判籌碼恐怕不多。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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