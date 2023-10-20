紅髮艾德再度來台！明年2月空降高雄　門票開賣時間看這裡

32歲的英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran），有許多膾炙人口的歌曲，包含〈Photograph〉、〈Shape of you〉等，兩首歌曲在YT分別擁有13億與61億次超高點擊，還獲得葛萊美獎、全美音樂獎肯定，今年則是解鎖英國百億串流數，成為史上第一位榮獲「Gold BRIT Billion Award（全英百億級大賞）」殊榮肯定的歌手。他近來宣布將在明年2月3日二度來台，於高雄體育場（高雄世運主場館）開唱，門票將於今年11月2日下午1點30分開賣。 我是廣告 請繼續往下閱讀 紅髮艾德2019年首次造訪台灣，門票秒殺售罄，如今他將於2024年2月3日帶著「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」二度蒞臨台灣，首度降臨高雄國家體育場，演唱會門票將於2023年11月2日下午1點30分於寬宏系統正式售票。在此次巡迴中紅髮艾德不斷締造驚人紀錄，2023年「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」於北美演出更是引起廣泛迴響，口碑爆棚，橫掃洛杉磯的蘇菲體育場和紐澤西的大都會人壽體育場，創下美國有史以來單日演唱會入場人數最高紀錄。▲▼紅髮艾德將於明年2月3日在高雄體育場（高雄世運主場館）開唱。（圖／寬宏藝術提供） 今年，紅髮艾德也分別於5月和9月發行專輯《－減法》和《Autumn Variations 深秋變奏曲》，這兩張與國家搖滾樂隊的亞倫德斯納（Aaron Dessner）合作製作的專輯，一推出即迅速榮登全球音樂排行榜榜首，備受好評。新專輯《Autumn Variations 深秋變奏曲》其靈感來自於英國作曲家—艾爾加，運用14個不同的符號來代表14位身邊朋友的故事。紅髮艾德也巧妙的運用季節的概念，來描繪敘述自己與身邊人的親密關係，專輯架構涵蓋了愛、失落、心痛、痛苦、喜悅、焦慮和悲傷。紅髮艾德走進粉絲家！驚喜客廳嗨唱 還大方買單請客紅髮艾德抄襲官司勝訴！免賠30億 卻錯過摯愛家人葬禮紅髮艾德遇低潮！愛妻懷二胎長腫瘤、摯友猝逝 黑暗心情不藏了紅髮艾德擺脫憂鬱症「出輯」 伴妻分享抗癌路