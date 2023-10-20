中森明菜遇渣男毀前途 神隱多年為他「終於露面」近況曝光
58歲日本女星中森明菜在80年代紅極一時，因為錯愛「日本第一渣男」近藤真彥毀前途，為此輕生獲救，最終因健康問題暫退演藝圈，直到去年無預警宣布復出。近日她也罕見「露面」，讓粉絲又驚又喜。
記者薛羽彤／綜合報導
中森明菜近日替音樂人林哲司即將推出的出道50周年紀念專輯，拍攝宣傳照，照片中，中森明菜只露出雙眼，遮住半張臉，神祕感十足，專輯內還收錄了，林哲司為她創作的名曲《北翼》的重新錄製版本《北翼—Classic》。
中森明菜情路坎坷，在事業巔峰時期遇上近藤真彥，但男方在兩人交往期間劈腿梅艷芳、松田聖子，導致她暴瘦身體出狀況，甚至還一度輕生，所幸獲救。而近藤真彥為了挽救形象，哄騙中森明菜要和她訂婚，但卻遲遲未現身記者會。更離譜的是，近藤真彥之後宣布和富家女訂婚，兩人住的房子，是當時中森明菜買的豪宅。
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