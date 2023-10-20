MLB／奇蹟！Jose Abreu開轟 太空人10:3打爆遊騎兵終於扳平戰局
休士頓太空人（MLB）在美聯冠軍戰目前以1勝2敗落後德州遊騎兵，今（20日）在遊騎兵主場進行G4賽事，此戰太空人火力全開，全場掃進11安，包括José Abreu的一發3分砲與Chas McCormick的2分砲，終場就以10:3戰勝遊騎兵，將系列賽扳平至2:2，雙方也將在休息兩日後，回到太空人主場進行天王山之戰。
記者張志宇/綜合報導
太空人在首局上就展開攻勢，靠著Alex Bregman在一、二壘有人時，掃出中外野三壘安打攻下2分，隨後利用Yordan Alvarez中外野安打再添加1分；來到2局下遊騎兵給予反擊，先是靠著 Adolis García掃出左外野全壘打追回一分，Josh Jung得點圈敲安再下一城，2局打完將比分追至2:3。
來到3局下遊騎兵Corey Seager中左外野全壘打將比分追平。但進到4局上，太空人攻勢再起，先是4棒Yordan Alvarez在滿壘擊出高飛犧牲打超前比分，隨後José Abreu轟出中左外野3分砲，5局打完太空人取得7:3領先。
太空人在7、8局上再次發起攻勢，先是靠著Chas McCormick擊出中外野全壘打再添2分，隨後Yordan Alvarez在三壘有人時再次擊出中外野安打攻下1分；反觀遊騎兵打線在3局攻進3分後就再無攻勢，終場就以3:10不敵太空人，在7戰4勝系列賽中，遭到太空人連追2勝扳平戰局。