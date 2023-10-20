夢回1980年代！7-11思樂冰「綠精靈」復刻回歸 今起買1送1限2天
7-11思樂冰回歸開賣後，掀起童年回憶殺，今（20）日更驚喜宣布10月23日起，將復刻開賣1980年代超夯經典口味「綠精靈」思樂冰，帶來一波六七年級生復古青春回憶殺，今明兩天還有思樂冰買1送1優惠！全家則首度聯名有貝果界美味天花板之稱的「好丘Good Cho’s」，推出「蜜蘋奶酥鐵觀音貝果」與「雙莓乳酪爆擊貝果」是入秋後不可錯過的新品之一。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11思樂冰「綠精靈」口味復刻回歸，該口味過去於1987年上市，當年與紅魔鬼、泡泡糖為紅遍大街小巷的經典商品。全新復刻版本的「綠精靈」結合香甜爽口的哈密瓜，讓綠肉「哈味」果汁升級為直凍腦門的思樂冰、碳酸口感在口中滋滋彈跳，彷彿頑皮的綠精靈，致敬許多人經典的童年懷舊滋味。
同時，7-11歡慶思樂冰機台已入駐400家門市，今明兩天推出買1送1快閃活動，10月20日果漾全系列大杯憑icash pay買1送1；10月21日果漾蘋果風味蘇打大杯買1送1，不限支付方式。緊接著萬聖節思樂冰，有中杯任選買2送1優惠。
全家則是推出秋季新品，包括首度聯名有貝果界美味天花板之稱的「好丘Good Cho’s」，推出蜜蘋奶酥鐵觀音貝果」與「雙莓乳酪爆擊貝果」，嚴選台灣鐵觀音與大湖草莓入料，單個售價39元。
還有與鼎泰豐海鮮醬全新系列「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」與「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」，將於北市600家「全家」店舖搶先販售，售價皆為95元。以鼎泰豐店內名菜用醬海鮮醬為核心進行開發，由鼎泰豐大廚親自至全家鮮食廠監製指導，讓民眾到超商也能享用大廚級美味。