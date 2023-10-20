獨／編9萬預算赴北京考察鐵路網絡 立委辦公室要求鐵道局說清楚
嘉市鐵路高架化原編經費238.98億元，因營建工程建材漲價及缺工影響，增加水上北回車輛調度基地預算支出，鐵道局已修正預算計畫，一旦國發會審核通過，馬上招標。不過，有立委辦公室發現，全部工程只剩車輛調度基地未發包，主體工程也已達4成，鐵道局仍編列9萬多元要前往北京做「不定期」考察，是否應在預算書中寫清楚，到底是要去北京考察什麼複雜的技術？
記者潘千詩／台北報導
鐵道局編列中華民國113年度的預算，其中一項是「考察北京複雜的鐵路網絡及列車維修養護之多項軟體、硬體設施，作為執行嘉義計畫水上車輛基地興建之參考，提升國內鐵道車輛基地規劃設計及運轉模式，期能提供鐵道運輸系統更有效益之後勤支援。」預計明年赴北京考察5天，派2人，含交通生活費等共計9萬3000元。
某立委辦公室看完鐵道局的預算書感到疑惑，直指嘉義市鐵路高架化主體工程都已決標，主體工程去年3月就已達4成，雖然工程做到一半，有提報修正計畫，追加預算，但也不影響施作方向；鐵道局還是以出國考察當中的「不定期會議」為由編列預算，既然是不定期，怎有辦法透過SOP規劃前往？
另個立委辦公室認為，北京鐵路網確實複雜，是個擁有2000多萬人的Super City，但應對外說清楚水上計畫工程有遇到什麼困難嗎？北京有什麼複雜的技術可供考察？扣除飛行時間2天，僅剩3天可供考察，這3天能考察什麼？人事時地物應該交代清楚，而非如此籠統。