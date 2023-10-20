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大反轉！曼谷槍擊案14歲槍手心理鑑定報告曝　醫生：未發現異常

▲泰國14歲槍手遭警逮捕，原本家人宣稱有精神疾病，但經過醫生心理評估後，鑑定沒有異常。（圖／翻攝自The Thaiger）
▲泰國14歲槍手遭警逮捕，原本家人宣稱有精神疾病，但經過醫生心理評估後，鑑定沒有異常。（圖／翻攝自The Thaiger）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國曼谷市中心的知名百貨公司「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）在本（10）月3日下午4時左右驚傳槍擊案，年僅14歲的槍手造成2人當場死亡、4人受傷和1人在10天後死亡的慘案。原本家人宣稱該少年槍手有精神疾病，但經過醫生心理評估後，19日出爐的報告鑑定沒有異常。

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年僅14歲的槍手來自曼谷的富裕家庭，家人指出他本身有精神疾病史，但犯案當天沒有服藥。他長期沈迷於槍械射擊遊戲，甚至在他家中翻出多張練習用槍靶。犯案當天他的槍法神準，造成多人死亡和受傷。

根據《泰國世界日報》，警方將他制伏後，將少年送往曼谷的精神病院Galya rajanagarindra institute進行心理狀況評估，並由專業的醫生鑑定他的心智是否健全。由於他犯案後呈現胡言亂語的狀態，外界原以為他是精神病發作，而出現脫序行為，但經過一連串的心理和身體檢查，負責評估的醫生表示他的心理狀態並無異常，目前已讓少管所按照司法程序將他接回。

曼谷槍擊案引發的槍枝濫用議題，對泰國觀光業而言無疑是另一項打擊。雖然在事件發生後，「暹羅百麗宮」已加強部署通關查驗，且相關人員已完成現場清理和重整，但該事件讓泰國觀光業「雪上加霜」，去年底開始中國的網路上便出現類似「黑泰產業鏈」的宣傳文章和影片，儘管泰國旅遊部長蘇達萬（Sudawan Wangsuphakijkosol）也強調槍擊案是「獨立事件」，但恐怕仍擋不住各種陰謀論繪聲繪影地傳播。

其實無差別攻擊案在全球各地都會發生，例如台灣也曾出現鄭捷「捷運殺人案」、韓國2023年也出現駭人聽聞的連續「無差別刺殺事件」、中國在2018年也有「廣場無差別攻擊案」造成11人死亡、美國也屢傳槍擊案，只能說一種米養百種人，各國都有悲劇，泰國資深旅遊家呼籲不應以個案論定泰國的安全性問題。

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