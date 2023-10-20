李亦伸專欄／吳季穎涉賭帶來「困惑」與「痛苦」

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我的困惑!
一、莊家要買球員打放水球，也不會買到吳季穎，因為他不是那種主力和可以左右勝負的人。二、SBL常年有盤，全世界都知道，但市場產值沒有大到需要買人放水層次，那不符生意原則。三、但從周刊爆料細節和對話、截圖看，這是百分之99涉案人才會懂的生態和細節，一般人都不會有這麼多簽賭相關細節對話。四、除非，球員兼賭客兼地下總經理，甚至兼扮莊家，那一切就合理化。
爆料一開始傳出，吳季穎打放水球，一場收入30-50萬，不懂行情和市場文化媒體，一路唱衰SBL和愛酸台灣籃球的人都認為「哇，那有那麼多，SBL和SBL球員不值這價碼...」。
我的直覺反應是：30-50萬一場，這是很低很少行情，對涉賭球員不值得，因為你可能只能拿幾場就「爆」了。另外就是莊家買吳季穎，莊家是走錯路還是太嫩?買一個不確定能上場，也不確定能打多久，更不是核心主力球員，更非主宰比賽勝負的關鍵球員，這有違「打假球」常態，完全不合常理。
檢調深入解開我和許多人困惑，球員+賭客+地下總經理+扮莊家，一切就說得通。
25年前中華職籃CBA時代，我曾經聽過莊家開出一場100萬，要求教練放水傳聞，但一切都未經證實，只是風言風語。當年CBA職籃球員年薪最高400萬，教練年薪最高約250萬。
更多人痛苦!
這是我聽到的圈內、圈外傳聞。
「季穎玩球、賭球很久了，欠很多錢，很多人都知道，他去大陸打球是賺錢還債，另外就是避風頭，免得被抓走，一些教練也都知道...」。
深愛台灣籃球，期待台灣籃球更好更完備的人，肯定會很痛苦+失望。既然吳季穎周遭朋友、隊友、教練都知道他的狀況，為何還會讓這樣的事件發生，甚至可能導致一發不可收拾，扯出一串涉案球員和相關人員。
另外就是長久影響，吳季穎涉賭、打假球，他傷害的不只是前人建立的籃球產業，更傷害年輕人對籃球、職籃未來願景，真正籃球人都很生氣。
那些知情不報、隱匿裝死的隊友、教練、球隊，同樣很難被原諒。
打假球的傷害和負面影響，那不是3-5年就能恢復和彌補，中職黑球教訓歷歷在目，台灣籃球現在發生這樣的「假球」，案情太特別，萬一案情擴大，牽涉的人太多，後果難以想像。
台灣籃球發生這樣「假球事件」讓所有愛籃球的人都很痛苦、生氣。
用正向、積極面去思考，或許這是台灣職籃一次充滿啟發和教訓震撼教育，台灣職籃還有美好未來、願景、期待，記取教訓，杜絕任何可能，職業籃球才能走得長長久久，對得起前輩，對得起自己，更要對得起未來許許多多年輕孩子，還要對球團企業永遠負責，這才是球員基本信念。