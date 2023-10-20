《LOL》世界賽16強開打！最新賽程、賽況懶人包　Faker力拼第4冠

李亦伸專欄／吳季穎涉賭帶來「困惑」與「痛苦」

▲吳季穎涉及SBL假球案，讓球評李亦伸十分不解。（圖／裕隆納智捷籃球隊臉書）
▲吳季穎涉及SBL假球案，讓球評李亦伸十分不解。（圖／裕隆納智捷籃球隊臉書）

文/特約作家李亦伸

SBL超籃前裕隆後衛吳季穎涉賭、打假球，檢調釐清案情發現，球員兼賭客，吳季穎還自稱「地下總經理」，球員、賭客、莊家三位一體，那涉賭、放水一切細節就合理許多。所有事證還在調查、確認，尚未定案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這起球員涉賭、打假球被爆，背後會扯出多少涉案人員、球員，水有多深，還需要一些時間。

我的困惑!

一、莊家要買球員打放水球，也不會買到吳季穎，因為他不是那種主力和可以左右勝負的人。二、SBL常年有盤，全世界都知道，但市場產值沒有大到需要買人放水層次，那不符生意原則。三、但從周刊爆料細節和對話、截圖看，這是百分之99涉案人才會懂的生態和細節，一般人都不會有這麼多簽賭相關細節對話。四、除非，球員兼賭客兼地下總經理，甚至兼扮莊家，那一切就合理化。

爆料一開始傳出，吳季穎打放水球，一場收入30-50萬，不懂行情和市場文化媒體，一路唱衰SBL和愛酸台灣籃球的人都認為「哇，那有那麼多，SBL和SBL球員不值這價碼...」。

我的直覺反應是：30-50萬一場，這是很低很少行情，對涉賭球員不值得，因為你可能只能拿幾場就「爆」了。另外就是莊家買吳季穎，莊家是走錯路還是太嫩?買一個不確定能上場，也不確定能打多久，更不是核心主力球員，更非主宰比賽勝負的關鍵球員，這有違「打假球」常態，完全不合常理。

檢調深入解開我和許多人困惑，球員+賭客+地下總經理+扮莊家，一切就說得通。

25年前中華職籃CBA時代，我曾經聽過莊家開出一場100萬，要求教練放水傳聞，但一切都未經證實，只是風言風語。當年CBA職籃球員年薪最高400萬，教練年薪最高約250萬。

更多人痛苦!

這是我聽到的圈內、圈外傳聞。

「季穎玩球、賭球很久了，欠很多錢，很多人都知道，他去大陸打球是賺錢還債，另外就是避風頭，免得被抓走，一些教練也都知道...」。

深愛台灣籃球，期待台灣籃球更好更完備的人，肯定會很痛苦+失望。既然吳季穎周遭朋友、隊友、教練都知道他的狀況，為何還會讓這樣的事件發生，甚至可能導致一發不可收拾，扯出一串涉案球員和相關人員。

另外就是長久影響，吳季穎涉賭、打假球，他傷害的不只是前人建立的籃球產業，更傷害年輕人對籃球、職籃未來願景，真正籃球人都很生氣。

那些知情不報、隱匿裝死的隊友、教練、球隊，同樣很難被原諒。

打假球的傷害和負面影響，那不是3-5年就能恢復和彌補，中職黑球教訓歷歷在目，台灣籃球現在發生這樣的「假球」，案情太特別，萬一案情擴大，牽涉的人太多，後果難以想像。

台灣籃球發生這樣「假球事件」讓所有愛籃球的人都很痛苦、生氣。

用正向、積極面去思考，或許這是台灣職籃一次充滿啟發和教訓震撼教育，台灣職籃還有美好未來、願景、期待，記取教訓，杜絕任何可能，職業籃球才能走得長長久久，對得起前輩，對得起自己，更要對得起未來許許多多年輕孩子，還要對球團企業永遠負責，這才是球員基本信念。

李亦伸專欄／吳季穎捲入SBL案假球　真真假假6大疑點待釐清

李亦伸專欄／Jordan Poole即將爆發　他會是下一個James Harden？

李亦伸專欄／亞運只是「安慰獎」　中華男籃看見自己

李亦伸專欄／神預測！中華隊大勝日本　翻轉時運的經典戰役

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞