平安鹽祭20周年 晉基建設疼惜這塊鹹鹹土地 推「慶·鹽·豐」舞劇

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協辦單位台南在地企業晉基建設董事長廖淑芬表示，去年南鯤鯓代天府建廟360周年，今年為平安鹽祭20周年，明年則是台南建城400年，這不僅是屬於台南的重要時刻，更是台灣文化關鍵里程碑。鹽業文化走過六甲子，呈現出台灣人性格中樂天知命、辛勤工作、崇敬天地的一面，晉基建設邀請大家從參加鹽祭典開始，一起守護台灣珍貴的鹽業文化。
廖淑芬指出
，2022年晉基建設與相關企業台灣守護文創共同推出了鯤鯓王平安鹽祭-白金之舞，打造300年來首度以台灣鹽業文化為題並以地為幕、天光為景的戶外沉浸式舞劇。而今年鹽祭20周年，將繼續攜手藝姿舞集為平安鹽祭晚會打造「慶·鹽·豐」舞劇，從鹽工們挑鹽、擔鹽辛勤工作，以及祈求天地幫忙一同完成曬鹽大業，到秋冬時節終於迎來豐收、慶賀，如此細節且富含情感的舞劇，邀請大家祭典時一同欣賞。」
台灣守護文創公司董事長陳仁昌表示，每一粒鹽都需要天時、地利、人和的幫助才能產出，井仔腳瓦盤鹽田是現存最古老的鹽田，也是持續遵循古法三曝九曬製鹽的場域，每年敬獻天然日曬海鹽於平安鹽祭的初心。並透過努力復育鹽田、推廣鹽田認養、創立「成功鹽」品牌，以及推出鹽祭限量108祈福專案，運用不同角度切入，希望讓台灣珍貴的天日曬鹽技術可以永續保存。明年是台南建城400年，將與晉基建設於北門井仔腳合力推出井仔腳鹽田藝術節，希望透過表演藝術、音樂饗宴、圖文書籍等不同方式，守護台灣鹽業文化，邀請民眾一起疼惜來這塊鹹鹹的土地，攜手再造台灣鹽產業的應許之地。