柯文哲自豪財政紀律　民進黨揭柯氏謊言：不僅是敗家更是說謊市長

我是廣告 請繼續往下閱讀
張志豪續指，花費「台北設計之都」編列1.38億，花納稅錢做的設計卻設了又拆、拆了又設；花費9000 萬元「台北城市博覽會」，平均每天不到7000人進場；花費7100萬元舉辦台北燈節雙主場，滿意度歷年最低28％，柯文哲一句「戰略錯誤採用雙主場」是他的決定，請問這些特立獨行的花費，都是柯文哲一廂情願，就浪費公帑4億多，這就是柯文哲謊稱的最省錢？
張志豪痛批，柯文哲曾自誇他還債的秘訣，就是「有多少錢、做多少事」，但擔任台北市長8年，看到的都是亂花錢，做了很沒意義的事情，甚至柯文哲曾說「把國家的錢，當作自己家的錢在用」，從8年施政來看，就是柯主席打臉柯市長，過去不僅是「敗家市長」，更是「說謊市長」，市政府的錢顯然沒有被他當成家裡的錢，光是他的標新立異及專斷獨行，就將人民的血汗錢就付諸流水。
發言人林楚茵指出，檢視柯文哲過去，就知道他是說謊專家，什麼積極還債、遵守財政紀律，根本經不起檢驗。柯文哲誇口任內還債570億，但進一步拆解實情，只是透過跟市府各所屬基金借錢來取代新增債務，這種向所屬基金借錢挪用美化債務數字，就是名符其實的「借新還舊」作帳手法，虧空四大基金。
林楚茵批評，當柯文哲為政治目的不斷批評中央財政紀律，卻帶頭濫用第二預備金，無視第二預備金動支超過5000萬元須經議會備查的規定，刻意將經費拆分至5000萬元以下，迴避監督，請問過去宣稱的公開透明到哪裡去？根本就是毫無財政紀律可言，更離譜的是，柯文哲留下北藝與北流的爛攤子，市府賠款廠商數億元，還敢說自己有財政紀律。
針對柯文哲記者會拋「重建補助款、統籌款機制」主張，林楚茵表示，民眾黨在立院有五位立委，若對中央預算有問題，民眾黨立委有出來質疑嗎？現在柯文哲要選總統才出來配合演出，但國家財政紀律不是用演的，過去台北市甚至拿了「超過500億統籌分配稅款」，拿這麼多錢還作假帳，嘴上還敢抹黑什麼信貸台灣，過去就把台北市虧空，若柯文哲當上總統，恐怕全台灣將面臨嚴重的財務災難。