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足球／內馬爾生涯總計因傷缺陣424天！腳踝多次大傷成為其夢魘

▲巴西前鋒內馬爾生涯大小傷病不斷，其中踝傷是最困擾這位頂級前鋒的問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西前鋒內馬爾生涯大小傷病不斷，其中踝傷是最困擾這位頂級前鋒的問題。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

巴西球星內馬爾（Neymar）昨天傳出左膝前十字韌帶斷裂、膝蓋半月板撕裂，將接受手術和長期治療，這一季已確定報銷。過去他生涯大小傷病不斷，其中踝傷是最困擾這位頂級前鋒的問題。

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內馬爾全名Neymar da Silva Santos Junior，1992年2月5日出生於巴西摩基達斯克魯易斯市，他的父親老內馬爾（Neymar Santos Sr.）過去也是一名足球運動員，後者在目睹兒子在這項運動中嶄露頭角的潛力後，很快成為了兒子的導師。11歲時，內馬爾和家人搬到了巴西的聖維森特以便加入葡萄牙桑蒂斯塔青年隊。2003年，內馬爾全家又搬到巴西桑托斯，在那裡他成為桑托斯足球俱樂部的一員，接受桑托斯青訓計畫的訓練。正是在這裡，內馬爾追隨比利和羅比尼奧等足球員的腳步，開始了自己的職業生涯。

內馬爾很快嶄露頭角，在年僅18歲時就首次入選巴西成人隊，並在對陣美國隊的比賽中首次亮相。此後，他代表巴西參加了許多國際賽事，包括2011年南美青年錦標賽；2013年聯合會盃；2011年、2015年和2019年3屆的美洲盃； 2012年和2016年兩屆奧運會；還有2014、2018年兩屆世界盃。在為巴黎聖日耳曼效力6年後，內馬爾於2023年8月以9000萬歐元的轉會費加盟沙烏地阿拉伯職業聯賽的希拉爾俱樂部。

儘管內馬爾被認為是世界上最好的足球員之一，但他的職業生涯也一直運氣不佳，總計因傷缺席了424天的比賽。當這次他又在世界盃資格賽中受傷後，全球的球迷都想知道他何時能回歸。

內馬爾之前才因為腳踝傷勢讓其缺席了130天，這次是更嚴重的前十字韌帶（ACL）斷裂和半月板（緩衝脛骨和大腿骨的C形軟骨）撕裂，可能要休息一年的時間。

腳踝傷病堪稱是困擾內馬爾整個生涯的麻煩問題，從2014年開始，他至少7次是直接因為腳踝問題而缺陣，最近3次休息兩個月以上的大傷也都是因為腳踝，分別是：踝關節韌帶撕裂（ 2019年6月7日至2019年8月9日，63天）、腳踝受傷 （2021年11月29日至2022年2月10日，73天）、腳踝手術（2023年2月20日至2023年6月30日，130天）。這次應該是他首次膝蓋大傷，後續會對其生涯造成什麼樣的影響，還有待觀察。

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