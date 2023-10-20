足球／內馬爾生涯總計因傷缺陣424天！腳踝多次大傷成為其夢魘

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內馬爾很快嶄露頭角，在年僅18歲時就首次入選巴西成人隊，並在對陣美國隊的比賽中首次亮相。此後，他代表巴西參加了許多國際賽事，包括2011年南美青年錦標賽；2013年聯合會盃；2011年、2015年和2019年3屆的美洲盃； 2012年和2016年兩屆奧運會；還有2014、2018年兩屆世界盃。在為巴黎聖日耳曼效力6年後，內馬爾於2023年8月以9000萬歐元的轉會費加盟沙烏地阿拉伯職業聯賽的希拉爾俱樂部。
儘管內馬爾被認為是世界上最好的足球員之一，但他的職業生涯也一直運氣不佳，總計因傷缺席了424天的比賽。當這次他又在世界盃資格賽中受傷後，全球的球迷都想知道他何時能回歸。
內馬爾之前才因為腳踝傷勢讓其缺席了130天，這次是更嚴重的前十字韌帶（ACL）斷裂和半月板（緩衝脛骨和大腿骨的C形軟骨）撕裂，可能要休息一年的時間。
腳踝傷病堪稱是困擾內馬爾整個生涯的麻煩問題，從2014年開始，他至少7次是直接因為腳踝問題而缺陣，最近3次休息兩個月以上的大傷也都是因為腳踝，分別是：踝關節韌帶撕裂（ 2019年6月7日至2019年8月9日，63天）、腳踝受傷 （2021年11月29日至2022年2月10日，73天）、腳踝手術（2023年2月20日至2023年6月30日，130天）。這次應該是他首次膝蓋大傷，後續會對其生涯造成什麼樣的影響，還有待觀察。