悠遊山林不迷路　中市大坑登山步道再升級

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觀旅局長陳美秀表示，此次改造升級工程以尊重山林、保育生態及人文休憩為主，營造兼具自然生態及特色場景的場域，以「一步道，一特色」為主軸，改善遊客尋路上的困難、增加解說牌以利生態教育，並提供方便友善的節點空間，大幅提升各據點服務品質，旅客不用擔心迷失於廣大的森林裡，能盡情沐浴在山林中，沉浸於紓壓又療癒的環境氛圍。
觀旅局提到，市府量身打造每條步道，賦予專屬特色主題，更修繕老舊設施，強化步道群辨識度及安全性，像是2號步道主題為彩色森林，0.6k處增設眺望平台，借景四季山色風采；在3號步道0.9k處新設小平台，結合雛鳥計畫、聽聲辨位等特色，呼應鳥語步道主題；4號步道1.2k處的清靜亭、清涼亭、清心亭，修繕整建三座涼亭並新設觀景木平台；5-1號步道1.2k處設置昆蟲旅館，增加生態教育解說效果。
觀旅局指出，市府優化既有設施的同時，也注重棲地保護，致力降低工程與環境的衝突，延續大坑豐富生態，讓自然生態與休閒活動達成平衡，人們能保持身心健康，大地亦獲得休養生息的機會。
台中市風景區管理所提醒，為提升整體遊憩品質，將同步進行維護整修工作，施工均採分段封閉方式，同一登山步道以不同時封閉超過兩條為原則，各步道危險路段亦有圍設安全警示帶，提醒遊客注意勿擅闖。