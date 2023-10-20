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悠遊山林不迷路　中市大坑登山步道再升級

▲大坑2號步道主題為彩色森林，0.6k處增設眺望平台(圖／觀旅局提供2023.10.20)
▲大坑2號步道主題為彩色森林，0.6k處增設眺望平台(圖／觀旅局提供2023.10.20)

記者柳榮俊/台中報導

中市大坑風景區是平日運動、假日休閒、親子遊憩、森林浴的好去處，沿途能登高遠眺，一覽山巒大景，而大坑東側步道群更是挑戰自我的健腳級步道，廣受遊客關注且好評不斷。台中市觀旅局表示，市府投入3,400萬元辦理「大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程」，針對大坑1、2、3、4、5、5-1號登山步道全面升級，歷經半年的縝密規劃設計後，終於在今年10月開工。

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觀旅局長陳美秀表示，此次改造升級工程以尊重山林、保育生態及人文休憩為主，營造兼具自然生態及特色場景的場域，以「一步道，一特色」為主軸，改善遊客尋路上的困難、增加解說牌以利生態教育，並提供方便友善的節點空間，大幅提升各據點服務品質，旅客不用擔心迷失於廣大的森林裡，能盡情沐浴在山林中，沉浸於紓壓又療癒的環境氛圍。


觀旅局提到，市府量身打造每條步道，賦予專屬特色主題，更修繕老舊設施，強化步道群辨識度及安全性，像是2號步道主題為彩色森林，0.6k處增設眺望平台，借景四季山色風采；在3號步道0.9k處新設小平台，結合雛鳥計畫、聽聲辨位等特色，呼應鳥語步道主題；4號步道1.2k處的清靜亭、清涼亭、清心亭，修繕整建三座涼亭並新設觀景木平台；5-1號步道1.2k處設置昆蟲旅館，增加生態教育解說效果。


觀旅局指出，市府優化既有設施的同時，也注重棲地保護，致力降低工程與環境的衝突，延續大坑豐富生態，讓自然生態與休閒活動達成平衡，人們能保持身心健康，大地亦獲得休養生息的機會。


台中市風景區管理所提醒，為提升整體遊憩品質，將同步進行維護整修工作，施工均採分段封閉方式，同一登山步道以不同時封閉超過兩條為原則，各步道危險路段亦有圍設安全警示帶，提醒遊客注意勿擅闖。

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