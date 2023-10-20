味全龍教練團是1997年冠軍班底 張泰山泛淚：時隔26年終於等到了
在昨（19日）統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿雙雙輸球後，味全龍確定以年度第一和下半季冠軍，直接進到中華職棒34年台灣大賽，這也是味全龍至1997年下半季奪冠後，睽違26年再次奪下半季冠軍，其中味全教練團主帥葉君璋、打擊教練張泰山、投手教練賈西、二軍外野教練都是1997年的奪冠班底，張泰山也在賽後發文表示，「26年後終於等到了....，並標記寫上：眼眶裏的淚水在打轉。」
記者張志宇/綜合報導
不只張泰山發文慶祝，陣中資深老將林智勝也發文，「辛苦大家了！繼續往總冠軍邁進，看這些人的頭毛就知道潑起來了，我剛剛在家也很興奮的跳起來，開心到流淚。」主砲吉力吉撈鞏冠也以英文發文，「Let's go guyyyy，Let's movie Time!!!」。
味全龍前一次奪得季冠軍要追溯至1997年，當年還是由傳奇教頭徐生明領軍，且陣中主將就包括現味全龍教練團成員葉君璋、張泰山、洋將賈西（統一時期名為凱撒）與黃煚隆，味全龍也在該年順利在台灣大賽擊退時報鷹開啟3連霸王朝。（隨後兩年分別在台灣大賽戰勝興農牛與和信鯨）
龍隊自2021年重返一軍後，就喊出3年內重返季後賽，也順利在去年進軍季後挑戰賽，更在今年一舉殺入台灣大賽，在確定晉級後，龍隊總教練葉君璋表示，「非常感謝『三董（魏應充）』讓龍隊回歸中職舞台，讓全員安心奮戰全力以赴，才有機會重返榮耀。」