大樂透今加開最後11組百萬！累計已有105人中 買法投注金額曝光
威力彩連6期摃龜，下期上看3.7億元，不過，今（20）日晚間開獎的大樂透，除頭獎保證1億元，更是中秋加碼最後一次加開剩下的11組百萬獎項，將由所有中獎組數均分最後獎金1100萬元，因此，百萬獎金最高有機會翻5.5倍。不過，怎樣才能增加中獎機會呢？根據台灣彩券公司統計，中秋加碼百組百萬已有105人中獎，而且64.8%採用電腦選號，另有8.6%採用包牌方式購買，中獎彩券平均單張購買金額達384元。
記者顏真真／台北報導
台彩統計，這次中秋加碼「大樂透」加開100組100萬元獎項，截至10月17日止，已送出89組100萬元，總中獎注數為105注，在獲得中秋百萬獎項的105位幸運兒中，有76位獨得百萬獎金，其餘29位獎金分別為50萬元、20萬元，1注獨得比例高達72.4%。
台彩進一步深入分析統計資料顯示，抱走中秋加碼百萬獎項的購買方式中，64.8%採用電腦選號，35.2%則是自選號碼抱走加碼獎金，另有8.6%採用包牌方式購買，中獎彩券平均單張購買金額達384元。
由於今日晚間開獎的大樂透是中秋加碼最後一期，將加開最後11組100萬元，由當期所有中獎組數均分總獎金1100萬元，各組再依中獎注數均分該組獎金。台彩預估，這期銷售金額約1.3億至1.5億元，依機率計算，加碼獎項約開出2至4組，若中獎組數皆為1注獨得，最後一期對中加開獎項的民眾就有機會獲得約275萬元至550萬元的獎金，百萬獎金最高有機會翻5.5倍，再加上頭獎保證1億元，等於有雙重中獎機會。