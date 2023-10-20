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越南婦女節在今天！航空公司招待女性購買便宜機票　釋出雙重優惠

▲越捷航空為歡慶10月20日越南婦女節，優待女生購買便宜機票。（圖／越捷航空提供）
▲越捷航空為歡慶10月20日越南婦女節，優待女生購買便宜機票。（圖／越捷航空提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

除了3月8日是國際婦女節外，在越南的10月20日也是屬於女性的節日，在這天女性多半會收到來自另一半的禮物，或是收到公司的禮金。越捷航空為歡慶10月20日越南婦女節，即日起至10月20日，台灣直飛越南，或從越南直飛澳洲、印度、日本、韓國等國際航線，票價最低只要新台幣1,850元起（含稅費和服務費），可至越捷航空官方網站或官方APP預訂，旅程期間為2023年11月1日至12月20日。

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為慶祝越南婦女節，越捷將發送驚喜好禮給的10月20日搭乘該航空的女性乘客，並送上溫馨祝福，希望所有女性成功、幸福，享受舒適愉快的飛行體驗。除了便宜機票大放送，越捷加碼送出價值約新台幣258元的電子優惠券（相關條件和條款請洽官方），只要到電子優惠券官方網站註冊，並輸入代碼PNR，即可免費獲得雙重優惠。

越捷航空提供多班往返台灣與越南的航班，旅客可從台北、台中、高雄搭機直飛到越南熱門城市，如富國島、胡志明市、河內、峴港等。越捷的全球航點也為台灣旅客提供多樣化的選擇，出門一趟即可同時遊覽越南及亞洲多個國家，從越南胡志明市直飛澳洲（伯斯、阿德萊德）、印度（高知、蒂魯吉拉帕利）、印尼（雅加達）、日本、南韓、哈薩克、新加坡、泰國等知名旅遊地。

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