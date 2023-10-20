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夢想聯動交流賽／海神瓊斯戰老東家富邦勇士　張文平嗆要蓋他火鍋

▲瓊斯過去曾是富邦勇士的一員，這次和老東家在夢想聯動交流賽交手，還沒開打就和張文平、石博恩噴垃圾話。（圖／高雄全家海神提供）
▲瓊斯過去曾是富邦勇士的一員，這次和老東家在夢想聯動交流賽交手，還沒開打就和張文平、石博恩噴垃圾話。（圖／高雄全家海神提供）

記者黃建霖/綜合報導

T1高雄全家海神將在本月21日、22日於台中洲際迷你蛋進行的「夢想聯動」交流賽中，分別迎戰P.League+衛冕軍台北富邦勇士隊和福爾摩沙夢想家隊。海神隊主控布銳克曼與夢想家洋將布依德（Julian Boyd）、以及富邦的辛特力（Mike Singletary）是多年老友十分期待與之對決；而曾經在富邦打過球的瓊斯，更是在賽前和前隊友張文平及石博恩互噴垃圾話。

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海神隊將在21日（六）14時30分迎戰富邦勇士隊，22日（日）17時對夢想家隊。總教練喬伊斯指出，跨聯盟交流賽目的是為月底的開幕戰及開季例行賽做準備，測試球員戰術執行能力，針對有進步空間的項目再做修正。

對位野獸是夢想 于煥亞：期待且珍惜

▲于煥亞對於對決林志傑感到興奮。（圖／高雄全家海神提供）
▲于煥亞對於對決林志傑感到興奮。（圖／高雄全家海神提供）
「小學四年級曾跟父親去白館看林志傑比賽。經典賽有過短暫的一兩次對位，那是我人生中的夢想。」于煥亞透露，林志傑是他最喜歡的台灣球員，「這次會想好好把握、珍惜跟他在場上較勁的機會。」 

于煥亞與夢想家的簡浩，過去SBL賽場就多次碰頭，兩人有望上演射手對決，「阿亞」說：「簡浩很能帶動球迷氣氛，場上與他互動蠻有趣的，會是場很有趣的比賽。」

過招老友布依德、辛特力 布銳克曼超期待

▲布銳克曼。（圖／高雄全家海神提供）
▲布銳克曼和布依德、辛特力都是舊識。（圖／高雄全家海神提供）
布銳克曼在富邦與夢想家都有舊識，他與夢想家的布依德皆來自聖安東尼奧市，高中是對手，到長島大學（Long Island University, LIU）當隊友。

「我們大學攜手捧回３座冠軍，跟他打球非常舒服。」布銳克曼憶起與布依德並肩作戰的時光，「他是很優秀的球員，能與他同場較勁，相信我們會樂在其中。」

布銳克曼與辛特力曾在ABL莫諾吸血鬼同隊3年，他說：「交手富邦對我們而言會是很棒的季前測試，很期待能與他們對決。」

瓊斯尬老東家 未戰先互嘴

▲瓊斯和老東家富邦勇士再度交手，還沒開打就和前隊友互噴垃圾話。（圖／高雄全家海神提供）
▲瓊斯和老東家富邦勇士交手，還沒開打就和前隊友互噴垃圾話。（圖／高雄全家海神提供）
瓊斯熱身賽與布銳克曼上演「空中接力」，燙手表現讓前隊友張文平跟石博恩先在社群媒體互嘴，瓊斯說：「張文平說有對位會守死我，如果蓋到我火鍋，他要印出來裱框。石博恩說他沒打是我走運。」

瓊斯指出，富邦新洋將213公分石門（Stephen Zimmerman Jr.）先前才跟他一起打球，「富邦我幾乎全隊都認識，這很有夏季熱身賽的氛圍，想必會很有趣。」

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