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賴清德駁登門拜訪求挺深澳電廠　柯文哲：他有反應表示我民調接近

▲副總統賴清德反駁登門拜訪求支持蓋深澳電廠，民眾黨主席柯文哲說：他終於有反應表示我民調接近。（圖／記者呂炯昌，2023.10.20）
▲副總統賴清德反駁登門拜訪求支持蓋深澳電廠，民眾黨主席柯文哲說：他終於有反應表示我民調接近。（圖／記者呂炯昌，2023.10.20）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近來指稱民進黨參選人賴清德，在賴清德擔任行政院長任內曾親自拜訪要他別反對蓋深澳燃煤電廠，對此，賴清德反駁要柯文哲說清楚「我什麼時候登門拜訪」。柯文哲今（20）日回應表示，賴清德終於有反應，表示他的民調應該很接近。

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柯文哲今日上午召開「找回財政紀律」政策發布記者會，會後媒體詢問賴清德反駁曾登門拜訪要求別反對蓋深澳燃煤電廠，柯文哲表示，「賴副終於有反應，表示我的民調應該很接近」、「我怎麼會說謊？是他都忘記了」，2018年3月兩人見面好幾次，當時賴清德把他拉到小房間說深澳電廠的事情，「他一直說要蓋，一直到有一天突然轉彎，但他都沒有解釋為什麼突然不蓋」。

柯文哲稱自己知道政策髮夾彎的原因，就是為了當時蘇貞昌的選情，「這就是我最氣的地方，國家政策要有連貫性，不能因為誰的選情有需要，就把幾百億的國家計劃轉彎，這是不應該」。

柯文哲批評賴清德就是典型為了政黨利益犧牲國家利益、為短期利益而犧牲長期利益、為一個人的利益犧牲多數人利益，行就行，不行就不行，一開始說要蓋，突然就說不蓋，他有沒有說明理由，為什麼台灣的電本來說不夠，突然又說夠了。

至於賴清德板凳坐三分之一的事情，柯文哲說，「人家只是開玩笑講，他就那麼在意！」更強調自己根本沒有「以蔣經國自居」，反擊是賴清德「顯然開始氣急敗壞了」。

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