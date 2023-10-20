《LOL》世界賽16強開打！最新賽程、賽況懶人包　Faker力拼第4冠

中華職棒／味全龍奪冠直接進台灣大賽！黃忠義驚訝：比我想像中快

林智勝老將領軍，味全龍奪冠直接進台灣大賽！黃忠義驚訝：比我想像中快（NOWnews資料照）
林智勝老將領軍，味全龍奪冠直接進台灣大賽！黃忠義驚訝：比我想像中快（NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒味全龍隊在今年不但進入季後賽，下半季封王，更因為年度戰績第一，直接晉級台灣大賽，不但讓味全龍隊成為一支勁旅，總教練葉君璋的運籌帷幄，以及老將林智勝的帶領都功不可沒，《NOWnews今日新聞》「野球名人房」節目主持人，球評「東哥」黃忠義也提出看法，他表示：「這支球隊比我想像中快進去總冠軍賽。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中職規定，全年戰績第一，加上半季冠軍，篤定可以進入台灣大賽，不用再打季後挑戰賽，味全龍隊昨日靠著中信兄弟擊敗樂天桃猿，先奪下半季冠軍，之後又靠統一獅隊輸給富邦悍將，一舉拿下全年度第一，短短3年內，就回到冠軍隊伍行列。

黃忠義表示：「味全龍回歸中職的時機點很好，很多好手都被他們網羅，加上經驗增加，今年打季後賽是可以預期，奪冠也是有機會，但直接晉級總冠軍賽，卻是比想像中快。」

提到味全龍陣容，黃忠義認為鋼龍、林智勝、吉力吉撈鞏冠都是球隊不可或缺的奪冠主力，「林智勝的領導對味全龍隊幫助很大」。他認為龍隊這些小將，有林智勝幫助，肯定可以有激勵人心的表現。

此外，對於打擊教練張泰山激動泛淚，黃忠義也說：「肯定是他對球員下了很多苦心，才會這麼激動，可以感同身受。」



味全龍教練團是1997年冠軍班底　張泰山泛淚：時隔26年終於等到了

味全龍搶進總冠軍賽！中信兄弟創造奇蹟　22日決戰樂天桃猿成關鍵

解析林智勝在味全龍隊的隱藏效應！時刻提醒隊友拿得起就得放得下

中華職棒／味全龍封王老球迷都哭了！明出戰統一獅不噴香檳拋彩帶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞