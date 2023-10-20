中華職棒／味全龍奪冠直接進台灣大賽！黃忠義驚訝：比我想像中快
中華職棒味全龍隊在今年不但進入季後賽，下半季封王，更因為年度戰績第一，直接晉級台灣大賽，不但讓味全龍隊成為一支勁旅，總教練葉君璋的運籌帷幄，以及老將林智勝的帶領都功不可沒，《NOWnews今日新聞》「野球名人房」節目主持人，球評「東哥」黃忠義也提出看法，他表示：「這支球隊比我想像中快進去總冠軍賽。」
記者吳政紘/綜合報導
根據中職規定，全年戰績第一，加上半季冠軍，篤定可以進入台灣大賽，不用再打季後挑戰賽，味全龍隊昨日靠著中信兄弟擊敗樂天桃猿，先奪下半季冠軍，之後又靠統一獅隊輸給富邦悍將，一舉拿下全年度第一，短短3年內，就回到冠軍隊伍行列。
黃忠義表示：「味全龍回歸中職的時機點很好，很多好手都被他們網羅，加上經驗增加，今年打季後賽是可以預期，奪冠也是有機會，但直接晉級總冠軍賽，卻是比想像中快。」
提到味全龍陣容，黃忠義認為鋼龍、林智勝、吉力吉撈鞏冠都是球隊不可或缺的奪冠主力，「林智勝的領導對味全龍隊幫助很大」。他認為龍隊這些小將，有林智勝幫助，肯定可以有激勵人心的表現。
此外，對於打擊教練張泰山激動泛淚，黃忠義也說：「肯定是他對球員下了很多苦心，才會這麼激動，可以感同身受。」