巷仔內／繞一圈回到原點！台鐵公司化董座出爐　難以看到改革決心

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2022年5月27日，立法院終於3讀通過《國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例》法案，預計2024年1月1日，台鐵正式掛牌改制為台鐵公司化，首任董總人選也格外引發關注。在人事案公佈前，王國材就曾曖昧回應媒體，台鐵董座要有鐵道專業、熟悉台鐵，也能立即上手，找人才的過程中繞了一大圈，「那繞了一大圈，最後就會跑到原點。」
毫不意外的，末任台鐵局長杜微出線，成功登上台鐵公司首任董座之位，杜微也確有基層經歷，對台鐵事務熟稔，又獲台鐵工會力挺，理應能在轉型初期動盪不安、亟需磨合的時刻，用最快速度著手開闢。
只是人選回到原點，外界難以看見改革決心，改革的腳步更不可停滯不前，杜微必須務實面對上任至今都尚未解決的挑戰，首先是原就虧損連連的財務方面，在公司化後更少了國家財政支持，台鐵該如何在風雨飄緲中維持運營。
其次是公司化後可預見將受到離職與退休浪潮波動，台鐵人力斷層如何補足？別再讓員工長期超時加班、請假被刁難，包含留才、徵才規劃，以及提升待遇、保障福利，應盡速公布以穩住員工的心。
第三也是最重要的行車安全問題，台鐵大小事故不斷，普悠瑪號、太魯閣號的逝者終究是回不來了，只是這些慘痛教訓不該隨著改朝換代、物換星移就被淡忘，相反的，台鐵必須時時刻刻以此為鑑戒，力保傷亡事件不再重演，保障旅客與員工安全，重拾大眾對台鐵的信心。