情侶快樂正投宿旅店 違停遭盤查男藏毒提早結束

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日前22歲林姓男子和18歲陳姓女友開車南下，零時許正準備入住台中大甲某旅館時，大甲派出所員警執行巡邏勤務，發現一部自用小客車違規停車且佔用車道，嚴重影響車輛往來及用路人安全，員警下車盤查，當時車上僅有陳女1人，林男正好從一旁的旅館辦理入住手續完畢走出旅館，員警得知2人為情侶進行盤查時，陳男開始緊張、言詞閃爍、動作遮掩，陳男假意要拿取車內飲料，以身體擋住駕駛座車門，企圖掩飾車內裝有毒品的菸盒。
員警發現異狀，判斷陳男之菸盒內疑似藏有違禁物，遂勸說陳男主動出示菸盒，隨後在其中發現內有一袋不明粉末，經對粉末初篩檢驗後發現疑似有安非他命反應，陳女則被查出是緊急協尋的失蹤人口，員警通報陳女家人將她帶回。陳男被依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。
警方表示，情侶檔因最開始的違規停車行為被員警盯上，演變成一人遭移送法辦、一人提早回家，至此下場恐怕兩人都始料未及，提早結束獨處的快樂時光。
大甲派出所所長李建興表示，對於深夜時段持續加強掃蕩毒品及淨化社會治安，警方將以主動積極盤查可疑人車，以達到嚇阻犯罪發生，維護臺中宜居城市決心，提供市民一個安居樂業的環境，並彰顯警察正面形象與符合社會民眾之期待。
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