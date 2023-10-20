中信兄弟再見安打！啦啦隊女神君白看見奇蹟哭了 仙氣畫面惹心疼
中信兄弟昨（19日）晚打出精彩的一戰，最終由曾頌恩敲出安打，奇蹟似般帶領球隊氣走樂天桃猿，為季後賽門票再添希望，不僅讓球迷們相當感動，還讓場邊的啦啦隊紛紛落淚。其中，譽有「仙女」稱號的啦啦隊女神君白難掩情緒，眼淚不停在眼眶打轉，畫面讓不少粉絲感到心疼，「哭得好好看喔！」
記者詹鎰睿／綜合報導
昨日曾頌恩代打建功，2個打席都有敲出安打，替球隊拿下關鍵勝利，成功在延長賽逆轉樂天桃猿，感動現場所有球迷，而在賽後的MVP頒獎前，場邊的啦啦隊早已感動到紛紛掉淚，包含希希、妮可、林可都高興到啜泣。
其中，君白的表情更成為球迷們討論的焦點，只見天生自帶仙氣的她，抿著嘴巴強忍著情緒，不停張望現場陪伴到最後一刻的球迷們，此時，君白的淚水早在眼睛裡面打轉，水汪汪又可憐的神情，讓人十分心疼，而她事後也在IG上發文寫下：「最後一局奮力到最後一刻的能量太強大了，因為我們相信，所以感動的瞬間不小心就流露出來，永不放棄保持信念，繼續前進。」
畫面曝光後，粉絲紛紛留言，「導播真的很會抓鏡頭！」、「真的淚流滿面太感人了！」、「君白哭的好好看，太感動了」、「為什麼君白哭了還這麼美」、「仙女君白不要哭」、「君白哭了還是好漂亮」、「在那要哭不哭的，長得漂亮有人氣，那就是超自然～不做作。」