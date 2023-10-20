鬆口見過朱立倫、侯友宜！柯文哲：藍白合作不會整碗捧去
藍白合上週六（14日）舉行第一次幕僚會議，但因為「最強在野候選人」產生方式沒共識，導致後續協商卡關。針對藍白合議題，民眾黨總統參選人柯文哲今（20）日透露，有跟國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜見過面，並重申政黨合作就是要贏大選，喊話國民黨別只是想「贏過柯文哲」，因為贏過柯文哲沒有用，在大選還是不會贏，他更公開表態，藍白合作，民眾黨不會整碗端走。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午召開「找回財政紀律」政策發布記者會，會後媒體詢問中廣董事長趙少康昨天提出，組成「國民政黨聯盟」，國民黨接受柯文哲的全民調；不管未來誰當正，誰當副，都由國民黨總統參選人侯友宜取得組閣權，柯文哲說，最近有遇到朱立倫，朱有拿一些資料給他讀，也有在討論，畢竟聯合政府在台灣從來沒有真正實施過，所以要組織聯合政府，他也有去參考德國，以德國為範本，看過法國、芬蘭這些國家。
柯文哲指出，在選舉前要有一個選舉協調委員會，如果要政黨合作的話，彼此來討論，特別是議會議員提名、總統提名怎麼合作，選後要成立一個政黨協商委員會，關於政黨職務要怎麼分配，這要有一個協商的過程。柯文哲也提到，再來要有一個政黨爭議委員會，一但執政以後，免不了會有政策不一致，要有一個協調機制，市政關於倒閣怎麼處理。
柯文哲提到，台灣在目前法令上對行政院長有很大問題，只有任命沒有免職，只有任用法沒有任免法，「所以當時就有一個笑話，蘇貞昌如果不下來怎麼辦？一時間要修改法令很困難，但可以有憲政慣例」。
柯文哲指出，「政黨跟政黨要合作的確要有制度」，老實講以前也沒有做過，現在開始在研究，當然時間很緊迫，應該下禮拜陸陸續續會針對這些題目開始提出。
柯文哲強調，政治上民眾黨本來就不會整碗捧走，「如果跟國民黨合作，當然國民黨還是主力，人還是比我們多」，柯文哲也提到，跟朱立倫、侯友宜都見過面，只是說見面要談什麼？
會後媒體詢問，什麼時候公布籌組委員會，協調總統立委嗎？柯辦幕僚鬆口表示，「下禮拜四會公布」。