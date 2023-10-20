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「我是二寶爸」打破膠著選戰　李柏毅年輕家庭支持度領先

▲高雄市左楠地區民進黨立委候選人李柏毅這幾次舉辦的親子活動都有數百人熱情參與，瑪利歐電影報名人數更將近千人，感受到家長們的熱情支持。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市左楠地區民進黨立委候選人李柏毅這幾次舉辦的親子活動都有數百人熱情參與，瑪利歐電影報名人數更將近千人，感受到家長們的熱情支持。（圖／翻攝畫面）

記者郭凱杰／高雄報導

「我是二寶爸，我懂育兒負擔大！」身為兩個孩子爸爸的高雄市左楠地區民進黨立委候選人李柏毅，過去三屆議員任內主攻育兒等社福相關政策，令許多30至40歲的家長們印象十分深刻。根據最新民調顯示，李柏毅在各年齡層支持度領先，尤其30到39歲、40到49歲支持度更是穩定領先。成功打破膠著選戰。

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▲身為兩個孩子的爸爸的李伯毅非常瞭解家庭需要什麼，以及整體政策的配套措施如何安排。（圖／南方問政辦公室提供）
▲身為兩個孩子的爸爸的李伯毅非常瞭解家庭需要什麼，以及整體政策的配套措施如何安排。（圖／翻攝畫面）
距離大選剩不到九十天，外界對於高雄市左楠區的選情十分關注。左楠地區過去是高雄深藍地帶，對民進黨來說是艱困選區，但在不斷地耕耘下，近年選區結構有明顯改變，就連在眷村的支持度有顯著成長。據了解，在左營當地俗稱的「舊部落」、「大新莊」等里別群，李柏毅支持率皆超車國民黨候選人；另外在楠梓「高大特區」、「右昌地區」，這些以年輕家庭居多的里別中也獲得穩定支持。

李柏毅這幾次舉辦的親子活動都有數百人熱情參與，瑪利歐電影報名人數更將近千人，感受到家長們的熱情支持。李柏毅為減輕年輕爸媽的負擔，過去配合0-6歲國家一起養的政策，成功爭取提高生育津貼至30000元、每月育兒津貼5000元、廣設40所公托機構等等，全方面推動育兒、托育相關政策。

李柏毅說，身為兩個孩子的爸爸，自己非常瞭解家庭需要什麼，以及整體政策的配套措施如何安排。未來若進入國會，一定會繼續來為爸媽們發聲，讓有規劃成家的年輕人們敢生、樂養，努力打造友善育兒環境。

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