「我是二寶爸」打破膠著選戰 李柏毅年輕家庭支持度領先
「我是二寶爸，我懂育兒負擔大！」身為兩個孩子爸爸的高雄市左楠地區民進黨立委候選人李柏毅，過去三屆議員任內主攻育兒等社福相關政策，令許多30至40歲的家長們印象十分深刻。根據最新民調顯示，李柏毅在各年齡層支持度領先，尤其30到39歲、40到49歲支持度更是穩定領先。成功打破膠著選戰。
記者郭凱杰／高雄報導
距離大選剩不到九十天，外界對於高雄市左楠區的選情十分關注。左楠地區過去是高雄深藍地帶，對民進黨來說是艱困選區，但在不斷地耕耘下，近年選區結構有明顯改變，就連在眷村的支持度有顯著成長。據了解，在左營當地俗稱的「舊部落」、「大新莊」等里別群，李柏毅支持率皆超車國民黨候選人；另外在楠梓「高大特區」、「右昌地區」，這些以年輕家庭居多的里別中也獲得穩定支持。
李柏毅這幾次舉辦的親子活動都有數百人熱情參與，瑪利歐電影報名人數更將近千人，感受到家長們的熱情支持。李柏毅為減輕年輕爸媽的負擔，過去配合0-6歲國家一起養的政策，成功爭取提高生育津貼至30000元、每月育兒津貼5000元、廣設40所公托機構等等，全方面推動育兒、托育相關政策。
李柏毅說，身為兩個孩子的爸爸，自己非常瞭解家庭需要什麼，以及整體政策的配套措施如何安排。未來若進入國會，一定會繼續來為爸媽們發聲，讓有規劃成家的年輕人們敢生、樂養，努力打造友善育兒環境。