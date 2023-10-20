▲ 市占數字不是你想的那樣？解密眾人所不知的真相

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基本上無論3C產品、汽機車、家電等過去都卯起來拚銷售量、拚市占率，反倒是這近幾年對於市占率就沒有那麼重視，並不是說完全放棄，而是這玩意比起獲利似乎有點像是虛名，且表面的數字沒有仔細研究根本不知真相是什麼。就拿最近在台灣機車市場討論度最高、也最熱門的「兩陽爭霸」話題為例，自從2022年5月連霸22年的kymco被Sym超車、並終止23連霸夢後，有人叫好有人不捨也有人看衰，雖然龍頭換人做但至少kymco可重新檢視並調整步伐，而Sym呢，奪下夢寐以求的寶座固然歡喜，但隨之而來卻是無止境的壓力，以及要如何防守和進攻以保住地位，尤其從近期的市佔率與不少舉動來看，Sym對於kymco的反攻似乎有點招架不住。
再者kymco的營業項目分為電動車和燃油車兩大塊，Sym則單純主攻燃油車，說實在雙方面的立足點就有些不同，否則也讓Sym增加電動車又或者kymco專心經營燃油車，這樣比拚也才比較公平啊！
話說市場和網路不少人認為kymco打出GP125四萬有找是為了衝掛牌數，效果只會呈現在非常短期且無法挽救占有率，實際上僅不到兩個月的「優惠賞味期」可是接到65,548張訂單，截至十月初還有超過4萬張訂單嗷嗷待哺，縱使產線全開還是難以消化，正因為GP125效應使得九月份與Sym之間的佔有率差距來到32.1%對36.9%，也就是雙方拉近到4,595輛的差異，相較於今年前幾個月幅度明顯縮小，且從走勢來看似乎即將進入「死亡交叉點」。但或許有人還是認為這僅是短暫的甜蜜，但若從細項來分析恐怕就不是那麼一回事，而且還有機會來個逆轉勝。
照各機種別來看，kymco和Sym的銷售以國民車、時尚車和女性車為主力，皆佔全系列機種七成以上，但八月和九月Sym的國民車因kymco投下重彈而被翻盤，同時原本被寄予厚望的CLBCU時尚車在市場也僅有兩個月的蜜月期，包含Fiddle在內兩車皆在九月被kymco Like、Many車系給超越，再者兩品牌女性機種分別為Nice和Woo，九月也被kymco所領先；雖說表面上的市佔率kymco仍輸給Sym，實際上七成以上的銷售結構正逐漸起了變化，若探究其原因主要是太過輕敵，畢竟GP125的策略對kymco而言已超乎預期表現的好幾倍，就以往的經驗推測頂多銷售從一個月2,000輛增加至6,000輛，殊不知這一跳就跑到太陽系之外，另外GP125也帶動其他機種，大缺車卻急著用車，搭配kymco的升級優惠，經銷商當然也會推薦其他機種，消費者也就順勢而為。另外九月份Sym有高達五成的銷售縣市氣勢比不過kymco，澎湖、金門的差距拉大超過30%，就連Sym本命區的台中雙方僅剩4.4%差距，感覺上隨時有翻盤的機會。
基本上kymco的舉動可說是拋磚引玉，不僅以犧牲短打引領其他品牌跟進，更落實經濟、實惠的「國民車」本質，也逼出新一波的汰舊換新潮，最終受惠的還是消費者。而從另一個有趣的現象來觀察，九月起Sym的廣告量幾乎呈現鋪天蓋地的狀況，即使先前錯過學生開學檔期但優惠卻延續到十月，甚至還加碼應戰，反觀kymco老神在在，Nice與Many兩款LED彩光特仕版穩穩地賣，沒有意外的話應該會成為時尚圈的最大贏家。所以kymco出手對Sym而言宛如七傷拳；但對於kymco來說是否真如傳言「傷敵一千自損八百」？傷到自家其他機種？據了解並沒有，GP125的產線根本是應接不暇，也完全沒有庫存問題，剩下三成不到的性能車、旗艦車、多功能車為市場小眾，促銷案更被列為行銷費用的一環，且還毋須擔心股價、也不用對股東股民們交代，說穿了靈活度比上市櫃的Sym要來得高些，尤其面對這種突如其來的衝擊，雖不致措手不及卻也要花更大代價應戰，看來龍頭真的不好當，感覺上很像以前的皇帝隨時提防他人暗算。
追求市占本來就是天經地義，對廠商來說最好眼睛所及都只有自家產品，然而對消費者來說卻不是好事，因為選擇只有一種，且絕非自由經濟所樂見；而且市占僅限於單一市場或地區，kymco雖然在台灣稍微落後，但放眼全球布局可沒人走得比他還前面，這就像地理大發現後的歐洲殖民主義一樣，比的是誰殖民地多、賺得多、名氣大且具影響力。至於kymco有沒有機會重新站上龍頭寶座？以現階段GP125還有超過4.2萬張訂單尚未消化，Sym想出招恐怕也無力回天，尤其年底的環保署汰舊換新將到期，屆時鹿死誰手還不知道，但可預期的是從數字去分析推敲，kymco再度站上龍頭的機率可不小！
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