Google Pixel體驗空間首登台 限時30天！先台中後台北3地點公開
Google旗下的硬體產品Pixel系列，向來擁有Google最新功能，最新Pixel 8 系列甚至擁有7年的軟體更新年限，也因外界稱Pixel是Google的親兒子，其他Android系統手機都沒有這麼全面。這次Google再度偏心，首度在台灣舉辦Google Pixel 產品體驗空間，首站選在台中，11月會來到台北，參與活動有機會拿到Google專屬禮物和momo購物網折扣金。
記者周淑萍/綜合報導
Google日前在台灣推出全新Pixel 8、Pixel 8 Pro 與 Pixel Watch 2系列新品，為了讓民眾可以親手體驗新產品，官方首次在台灣推出 Google Pixel 產品體驗空間，從今天開始至 11 月 18 日在台中與台北接續登場。
現場民眾可以親自體驗三項全新專屬於 Pixel 8 與 Pixel 8 Pro 的創新 AI 功能，像是「完美合照」、「魔術降噪」以及「魔術修圖」，也可以體驗Pixel Watch 2 和全新軟體升級的 Pixel Buds Pro 。
即日起至 10月29日率先於台中 PARK2 草悟廣場登場，11月4 日至11月18 日移師回台北華山文創園區。參與體驗活動並完成指定任務，就有機會獲得 Google 小禮和momo購物網折扣金，送完為止。