2024政黨票席次關鍵看高雄　基進掃街力拚過5%

台灣基進不分區立委參選人楊佩樺今（20）日早上與高雄市議員張博洋共同於高雄三民區陽明市場掃街拜票，力拚2024大選政黨票，張博洋認為，四年前的大選，台灣基進在高雄獲得十萬票左右的政黨票支持，高雄可說是非常關鍵的選區，未來也將陸續舉辦志工招募、陸戰掃街、懸掛街頭看板等等，打一場逆風但勇往直前的選戰。
記者鄭婷襄／高雄報導
楊佩樺表示，台灣基進本次選戰目標很明確，就是在上次大選的政黨票3%基礎之上，力拼此次要過5%，拿下國會席次，根據《菱傳媒》民調，台灣基進從五月開始都穩定在4%左右，所以她從政黨發言人轉戰不分區立委的首要任務，就是積極勤跑將關鍵的那1%補上。
楊佩樺說，此次參選主打國防與護理政策，除了要用自己十年的臨床護理經驗，為基層醫護發聲之外，也在跑基層過程中感受到民眾對於國會有賣台、洩密立委的擔憂，自己的先生是捍衛台灣的國軍，非常能體會前線國軍賣命、後面立委扯預算後退的憤怒，希望進到國會能真正發揮本土的監督力量，抗衡國民黨的馬文君們。
市議員張博洋則說，自己身兼高雄市黨部主委，因此不止三民區，整個高雄的宣傳都必須要兼顧，今年選戰南部選情相對北部冷，對小黨來說是很大的挑戰，希望透過議會問政，讓市民看到台灣基進這個年輕團隊的努力與專業，爭取明年政黨票的支持。
張博洋表示，上週在議會質詢高雄市長陳其邁有關中國落地招待團介選問題，獲得地方民眾不錯的迴響，顯示出只要肯點出問題，一定會有重視該議題的人給予支持，台灣確實需要有比執政黨更重視中國滲透的小黨進國會，替人民把關、講執政黨不敢講的話。