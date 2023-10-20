黃仁勳已跟張忠謀夫妻吃過飯　談晶片禁令：遵守規範、協助客戶

晶片禁令輝達短期沒影響　專家：明年Q1後是關鍵、AI股得設停損點

▲針對近來美國對中方的晶片禁令升級，有分析師指出輝達執行長黃仁勳的說法沒有問題，但明（2024）年第一季之後就是關鍵，AI概念股則建議要先做止損點。（圖／美聯社／達志影像）
▲針對近來美國對中方的晶片禁令升級，有分析師指出輝達執行長黃仁勳的說法沒有問題，但明（2024）年第一季之後就是關鍵，AI概念股則建議要先做止損點。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

針對近來美國對中方的晶片禁令升級，輝達、超微、英特爾都受到影響，其中輝達執行長黃仁勳昨（19）日表示，確實對中國市場有影響，但會遵守相關規定，並持續提供全球客戶所需，之前輝達則說禁令短期對財務並無影響，長期影響則仍在評估。為此，有分析師表示，黃仁勳的說法沒有問題，但明（2024）年第一季之後就是關鍵，因此台廠AI概念股部分也建議投資人要先做止損點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美超微昨日跌7%，今日台廠AI概念股也綠光罩頂，緯創與廣達早盤跌多，跌幅達3%，英業達與技嘉也跌2%多，緯穎跌2%以上。盤中英業達黑翻紅，午盤漲1.5%，緯穎也逆勢反彈漲3.7%，但廣達跌幅仍有2%多、緯創漲0.7%，不過創意、世芯-KY仍走弱。

啟發投顧分析師白易弘接受《NOWnews今日新聞》表示，輝達表示短期不會受到影響，主要是之前訂單已經收了，目前也都在出貨，因此到明年第一季之前出貨沒有問題，其中也包括降規版的晶片。他強調，這次新禁令跟以往最大不同就是「沒有緩衝期」，之前中方靠著緩衝期，還能加大下單囤貨，但這次情況完全不一樣。

白易弘指出，新禁令一出，輝達勢必在開發晶片上受限，尤其要像過去開發中方可用的晶片，時程上可能受到影響，乃至於影響到後續台積電的收單，畢竟中國市場佔輝達第一或第二大，影響當然比較大，可能影響到輝達明年第一季以後的財報。

也因此，白易弘表示，台廠AI概念股近期成為重災區，之前AI股價高點已經觸頂，現在要再高可能要有題材的想像空間，但如今美國晶片禁令升級，輝達可能失去部分中國訂單，下面相關組裝或是板卡廠當然也沒戲唱，沒有出貨營收的成長空間，因此短期像是廣達、技嘉、奇鋐等，建議投資人要先做止損點，就算以後會好，還是可以先賣，之後再低點承接會比較好、比較安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

輝達重摔、蘋果也傳出壞消息！分析師：MacBook全年出貨恐衰退30%

鴻海與輝達這樣合作！談電動車有14個潛在客戶、23個專案進行中

拿下微軟亞馬遜大單！AMD出貨量快速成長　後年有機會達輝達的3成

黃仁勳已跟張忠謀夫妻吃過飯　談晶片禁令：遵守規範、協助客戶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞