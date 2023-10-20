晶片禁令輝達短期沒影響　專家：明年Q1後是關鍵、AI股得設停損點

我是廣告 請繼續往下閱讀
啟發投顧分析師白易弘接受《NOWnews今日新聞》表示，輝達表示短期不會受到影響，主要是之前訂單已經收了，目前也都在出貨，因此到明年第一季之前出貨沒有問題，其中也包括降規版的晶片。他強調，這次新禁令跟以往最大不同就是「沒有緩衝期」，之前中方靠著緩衝期，還能加大下單囤貨，但這次情況完全不一樣。
白易弘指出，新禁令一出，輝達勢必在開發晶片上受限，尤其要像過去開發中方可用的晶片，時程上可能受到影響，乃至於影響到後續台積電的收單，畢竟中國市場佔輝達第一或第二大，影響當然比較大，可能影響到輝達明年第一季以後的財報。
也因此，白易弘表示，台廠AI概念股近期成為重災區，之前AI股價高點已經觸頂，現在要再高可能要有題材的想像空間，但如今美國晶片禁令升級，輝達可能失去部分中國訂單，下面相關組裝或是板卡廠當然也沒戲唱，沒有出貨營收的成長空間，因此短期像是廣達、技嘉、奇鋐等，建議投資人要先做止損點，就算以後會好，還是可以先賣，之後再低點承接會比較好、比較安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。