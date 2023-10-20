又見郭台銘聊什麼？柯文哲：從AI、電動車到中共都聊
總統大選倒數85天，民眾黨總統參選人柯文哲證實與無黨籍總統擬參選人郭台銘日前已二度會面，柯文哲今（20）日透露，跟郭台銘談話也蠻有趣的，從AI談到電動車，再談到中共中央政治局的每個成員的特色，但是沒有提到立委提名。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午召開「找回財政紀律」政策發布記者會，並於會後受訪。媒體詢問柯文哲，日前郭台銘有提到說，已經兩度跟柯文哲會面，內容涉及一些立委提名的問題，未來有哪些地方會合作？傳出說是企業家牽線，10月底可望整合，真的是這樣子嗎？
對此，柯文哲說，其實他跟郭台銘平常還是有在聊天，其實長期以來，在他當台北市長的時候，郭台銘也給他很多協助，包括整個台北市政府在推動E化的時候，郭台銘有協助北市一些人力上的支援。
柯文哲說，「不管怎麼樣，郭台銘還是台灣社會一個重要的人物」，其實跟郭台銘談話也蠻有趣的，從AI談到電動車，再談到中共中央政治局的每個成員的特色，大概講很多，他覺得團結一切可團結的力量，其實政治上本來就沒有那麼肅殺，就是可以合作都可以盡量合作。
至於立委部分，柯文哲說，反而郭台銘沒有談太多，郭台銘沒有政黨，也沒有說提名什麼立委。