龍潭不要高雄要　高雄立委歡迎台積電投資設廠

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眾所皆知台積電晶圓廠需要大量且穩定的供電，對此，立委賴瑞隆說明，台電公司在高雄市有興達、南部與大林三座火力電廠，一直以來除了供應高雄市民需求外，還支援電網將電力北送，以去（2022）年為例，高雄市內的台電發電廠全年共發電516度，但高雄市內的用電量為323.53億度，仍有將近200億度是支援電網北送。不僅如此，2024年至2027年間，興達電廠與大林電廠也將陸續新增機組，預計可增加520萬瓩裝置容量，每年可增加300億度發電，未來即使1.4奈米晶圓廠可能一年需要80億度用電，高雄市也足以供應。
至於產業用水問題，立委賴瑞隆表示，高雄近年超前部署，確保在不影響民生用水的前提下讓產業有充足用水。高雄市每日可供水量約167萬噸，用水量約148至150萬噸，仍有剩餘。台積電在楠梓園區第一期2025年投產後每日用水4.5萬噸，2027年後全園區每日約需10萬噸，橋頭再生水廠2026啟用後可支應每日3萬噸，2028年楠梓再生水廠啟用後可供應每日7萬噸，台積電可完全使用再生水。除工業用再生水外，為因應極端氣候，高雄市積極爭取前瞻基礎建設預算以充裕水源，刻正新建海水淡化廠、開發荖濃溪伏流水，預計可各增加每日10萬噸供水，並為因應極端氣候準備最高每日45.5萬噸的抗旱水井水源。
賴瑞隆強調，台積電是我國重要的產業龍頭，進駐高雄帶來的不僅是單純設廠，更重要的是帶入的上下游產業供應鏈與人才的移入，高雄市政府與民意代表都願意積極爭取，歡迎台積電來與高雄市共創台灣高科技新世紀。