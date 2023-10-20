14歲女被逼婚！越南女孩逃脫「童婚」厄運　暢談人生夢想

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達得縣是越南74個貧窮的地區之一；因為貧窮，讓婚姻在當地成為了一種交易，而女孩則淪為交易中的犧牲品，因為讓女孩們出嫁不但能減輕家中負擔，父母更能獲得結婚聘金，改善家庭生活；男方則視女童為「生產機器」，她們在家中唯一的「功能」就是傳宗接代，懷孕產子以讓家庭有更多人耕作。「我身邊有很多女生朋友只上學到10歲，過後就會輟學幫忙家庭從事農務工作，然後等待家人給她們安排婚事。」蒂說，大部分女性朋友、親戚都在14、15歲左右就結婚，並且在婚後不久就當上母親。
在慈善機構的介入下，蒂得以逃脫童婚厄運，並有讀書的機會，蒂認真上進，如今她已經是村裏第一位成功上到大學的人，目前她是河內國立師範大學的二年級學生，現在的夢想是成為一名幼稚園老師。不過她抵抗命運的同時，也常接收到身邊親友的酸言酸語，認為她自私自利，但她曾目睹父母親和周遭親友的婚姻悲劇，讓她更堅信要認真唸書來改變命運，並逃脫困境。
今年9月底她首次造訪馬來西亞，為慈善機構宣傳《1000名女童，1000個未來》（1000 Girls,1000 Futures）的活動。她說：「我很感謝世界宣明會和我的助養人，因為如果沒有他們，我不可能擁有繼續升學的機會。」而她希望其他和她擁有同樣遭遇的女孩也可以獲得同樣的機會，讓童婚邁向終結。
在全世界36億的女性當中，有7.2億的女性是以「童婚」進入婚姻，這些身心發展不完全的女孩，在懵懂無知的年紀被迫成為妻子或母親。目前全球童婚發生率較高的地區，有南亞46%、撒哈拉以南的非洲37%、拉丁美洲和加勒比海地區29%，這些孩子新娘們最大的危機，除了在生產與懷孕的過程中死亡，還有感染愛滋病以及長期的家庭暴力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110