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三上悠亞開球日本人氣到炸鍋！真相曝光　暗黑達人：一輩子瞧不起

▲三上悠亞來台灣開球卻讓日本網友氣到炸鍋，留下充滿歧視的惡意言論。對此，暗黑達人一劍浣春秋看完後感嘆，日本人是一輩子瞧不起三上悠亞的。（圖／NOWnews攝影中心）
▲三上悠亞來台灣開球卻讓日本網友氣到炸鍋，留下充滿歧視的惡意言論。對此，暗黑達人一劍浣春秋看完後感嘆，日本人是一輩子瞧不起三上悠亞的。（圖／NOWnews攝影中心）

記者詹鎰睿／綜合報導

前日本AV女優三上悠亞，日前以「百萬YouTuber網紅」的身分來台灣開球造成轟動。怎料，此事竟也引發日本部分民眾強烈反彈，認為三上悠亞的身分不該在擁有小孩子的公開場合活動，引發爭議。對此，AV達人一劍浣春秋發表看法，並點出日本人的歧視其實非常恐怖，就是一輩子都看不起三上悠亞。

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一劍浣春秋在論壇《PlayNo1》發文，在細看日本網友針對三上悠亞來台灣開球的負面言論後，可以得到一些恐怖的真相，「恐怖的是完全不隱瞞的歧視，看得懂日文的朋友一定看得出在某些日本人眼中，AV女優就是個很不入流甚至有夠糟糕的工作，三上很會賺錢又怎樣？現在積極洗白又怎樣？AV女優這八年的旅程就是個讓人一輩子看不起她的烙印！」

▲三上悠亞開球的話題，引發網友評價兩極。（圖／翻攝推特）
▲三上悠亞在台灣開球的話題，引發日本網友評價兩極，更有家長直言，不會想孩子在公共場合看到她。（圖／翻攝推特）
因此，一劍浣春秋指出，「這就是日本人，這也就是為什麼某些女優很愛台灣的原因，我們不但熱情、肯給AV女優比較大的舞台演出，而且比較沒有露骨的歧視，雖然三上適不適合開球，大家心中自有一把尺，但至少沒有像日本吵成一團。」

不過，一劍浣春秋也悄悄透露，其實AV業界的人士對於三上悠亞來台灣開球的活動是樂觀其成的，「有個人（三上悠亞）在前面一直衝也不是壞事，以後我們就跟著她屁股走就行了」，對方認為，若能擁有三上悠亞如此等級的女優，「那我們就拿香跟著拜就好啦！」這也讓一劍浣春秋笑說，「果然，業界的人看法和外面都不一樣呢。」

▲前AV女優三上悠亞幫味全龍隊開球，並舉辦簽名會（圖／林柏年攝）
▲日本媒體也以「前性感演員」形容三上悠亞，但仍平緩不了日本民眾的嚴重歧視。（圖／NOWnews攝影中心）
▲前AV女優三上悠亞幫味全龍隊開球，並舉辦簽名會（圖／林柏年攝）
▲三上悠亞當天除了開球、簽名會和舞蹈表演，還跳了6小時的應援，與球迷們奮戰到最後。（圖／NOWnews攝影中心）

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