李玟明安葬武漢！長眠地旁設紀念展 讓粉絲悼念永遠的天后
天后CoCo李玟於今年7月5日輕生過世，日前李玟二姐李思林出席活動，透露李玟將在10月底安葬，近日有陸媒報導，提到李玟將在武漢石門峰紀念公園安葬，而此地也是歌手姚貝娜的安葬之地，今（20）日則傳出李玟將在明（21）日在武漢石門峰紀念公園安葬，旁邊還會設立李玟紀念展，讓粉絲悼念永遠的天后。
記者吳雨婕／綜合報導
據陸媒《海報新聞》報導指出，他們向武漢石門峰紀念公園處求證，證實李玟將在10月21日在此處安葬，並在長眠之地旁邊設立李玟紀念展，據悉，此展覽也是於明天開放，有許多粉絲得知消息後，趕來武漢送天后最後一程。
先前傳出李玟的家人曾被看見出現在武漢看墓地，而李玟生前也多次提到自己是武漢人，自封武漢女兒，所以才會選擇在武漢石門峰紀念公園安葬，李玟二姐李思林日前出席活動，被問到李玟的骨灰哪裡安葬，她回應一切尊重媽媽意見，「應該10月底完成，媽媽想去哪我們就去哪裡，她應該安排了一個墓地，確定的時候會再通知大家。」對此，《NOWnews今日新聞》曾傳訊息詢問李玟二姐李思林李玟長眠地資訊，訊息已讀未回。
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