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胡瓜帶熊霓走金鐘紅毯！不畏緋聞風暴公開合體　丁柔安陪伴在側

▲胡瓜（左）被爆料密戀啦啦隊女神熊霓（右），今晚金鐘獎兩人將公開合體，一起走紅毯，胡瓜老婆丁柔安也會在場外陪同。（圖／胡瓜、熊霓FB）
▲胡瓜（左）被爆料密戀啦啦隊女神熊霓（右），今晚金鐘獎兩人將公開合體，一起走紅毯，胡瓜老婆丁柔安也會在場外陪同。（圖／胡瓜、熊霓FB）

記者薛羽彤／綜合報導

綜藝大哥胡瓜日前被拍到獨寵樂天啦啦隊女孩熊霓，傳出互動過於曖昧，甚至私下與熊霓爸爸聚會吃飯。今（20）日是金鐘獎頒獎典禮，胡瓜以節目《最強綜藝秀》入圍獎項，傳出他將不畏緋聞，帶熊霓走紅毯，妻子丁柔安也會陪伴在側，對此，經紀公司證實「節目班底也會走紅毯。」

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▲胡瓜（中）今天出席節目《最強綜藝秀》記者會，左為吳怡霈，右為賴慧如。（圖／民視提供）
▲胡瓜（中）以《最強綜藝秀》入圍金鐘獎2獎項，左為吳怡霈，右為賴慧如。（圖／民視提供）
胡瓜、吳怡霈、賴慧如主持的《最強綜藝秀》入圍「綜藝節目獎」、「綜藝節目主持人獎」，有消息傳出今日金鐘獎上，胡瓜除了與兩位主持人一同出席之外，還會帶熊霓走紅毯，胡瓜所屬的經紀公司回應，「《最強綜藝秀》節目有入圍，所以節目班底也會走紅毯。熊霓是觀禮嘉賓。還有其他的節目班底（也會走）。」

▲熊霓不僅是樂天女孩人氣成員，也順利獲得經紀公司簽約，在各大節目中亮相表演。（圖／熊霓IG）
▲熊霓將出席今晚的金鐘獎，和胡瓜一起走紅毯。（圖／熊霓IG）
胡瓜日前跟熊霓爆出緋聞，胡瓜被發現私下相當照顧熊霓，不但去球場主動應援，熊霓近期搬家時，除了父母在場協助，連胡瓜的休旅車也被拍到在現場，私下一群人還開心聚餐，熊爸在臉書曬出與胡瓜貼臉的照片，可見關係非常不錯。熊爸向《NOWnews今日新聞》回應，「瓜哥（胡瓜）是我的好朋友，他非常提攜後輩，也會跟我討論熊霓演藝圈的發展與規劃。」面對緋聞消息，熊霓爸爸的語氣有些憤怒，「看到新聞覺得亂七八糟報導，完全都沒有的事情，寫的跟真的一樣。」

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