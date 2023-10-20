塔利班官員北京受訪　欲正式加入一帶一路

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿吉齊表示，塔利班政府會派技術團隊到中國，讓中國「更好地了解」阻礙阿富汗加入一帶一路的問題，但他沒有詳細說明這些阻礙是什麼。
報導指出，阿富汗能向中國提供豐富的礦產資源，目前已有數家中國公司在阿富汗營運，如中國冶金科工集團公司已與目前塔利班政府及之前獲西方支持的政府，討論潛在大型銅礦計畫。
阿吉齊表示，中國在全球投資，也應在阿富汗投資，「我們有所有中國想要的，如鋰、銅、鐵」，又指阿富汗比以往更加準備就緒接受投資。
阿吉齊表示，與中國冶金的商討延遲了，因為銅礦計畫的地點鄰近一個歷史古跡，但討論仍然繼續。「中國冶金作出了龐大投資，我們支持他們。 」
但投資者們認為在阿富汗投資，安全仍是一個擔憂。伊斯蘭武裝組織曾對外國使館，及阿富汗首都喀布爾（Kabul）一家受中國投資者歡迎的酒店發動襲擊。
但阿吉齊稱，安全是塔利班政府的首要關注，經過了20年的戰爭及塔利班接管阿富汗後，阿富汗內更多地方是安全的。
他表示，現在有可以前往一些有工業、農業和礦產的省份旅行，這是地方以前無法前往。現在安全得到保證。
報導指出，自從塔利班在2021年接管阿富汗後，北京尋求與塔利班發展聯繫，但目前沒有外國政府承認塔利班。
今年9月中國成為塔利班掌權後，第一個正式任命新任駐阿富汗大使的國家，但其他國家只保留前任大使或任命臨時代辦身分的使團團長。
中巴經濟走廊是一帶一路倡議的旗艦項目，鄰近阿富汗。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1121020