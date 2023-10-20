台積電龍潭破局台南積極爭取 陳昆和：官田區才是最佳選擇
台積電於17日宣布不再考慮進駐龍潭園區三期後，台南市政府積極招手，並盤點南科區域及緊鄰的新市產業園區內土地，宣稱已備好2.5倍新竹園區，歡迎台積電1.4奈米製程落腳台南，市議員陳昆和慎重提醒市府，台積電進駐龍潭計畫生變，正是由於私人土地徵收不易，經民眾抗議後，造成廠區規模可能縮減所致。
記者張振興/綜合報導
陳昆和也呼籲台南市政府，應放棄東一塊、西一塊土地的拼湊思維，一舉提出官田區慈聖宮北側，共340公頃之都市計畫用地，以幅員足夠的完整區域開發為南科四期，才能有利於台積電未來擴廠之需，創造產業、市府、溪北居民三贏的成果。
今年8月有無黨籍陳昆和及國民黨籍、民進黨籍等三位市議員出席「南科四期在官田」記者會，陳昆和以空照圖資料提出主張，南科四期最適合的用地，正是官田慈聖宮北側的340公頃土地，且在記者會中敘明，目前南科一期至三期，全在溪南地區，幅員面積有限（例如南科三期僅84公頃），而陳昆和所建議之官田土地已劃入都市計畫區內，理應優先採用。
陳昆和欣見市府主動踴躍爭取高科技產業進駐，也在此懇請黃市長應捐棄黨派之見，正視陳昆和提出之主張，官田區內340公頃都計用地，才是台積電落腳台南的最佳選擇。