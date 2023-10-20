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長榮航空線上旅展「機票72折起」　週週再抽全年飛到飽

▲長榮航空宣布，10月22日0時起至11月26日24:00止，將於官網推出「2023長榮航空線上旅展」。（圖／資料照，長榮航空提供）
▲長榮航空宣布，10月22日0時起至11月26日24:00止，將於官網推出「2023長榮航空線上旅展」。（圖／資料照，長榮航空提供）

記者許若茵／台北報導

長榮航空宣布，10月22日0時起至11月26日24:00止，將於官網推出「2023長榮航空線上旅展」，除了祭出機票價格最低72折起，也推出機票「飛到飽」抽獎活動，11月週週抽出幸運得主。此外，「無限萬哩遊」會員可提前一天於10月21日0時起在長榮航空官網「會員優惠購票專區」購買成人的個人機票，即可享有會員專屬優惠。

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長榮航空於「2023長榮航空線上旅展」精選超激省機票包含亞洲各大熱門景點，桃園-曼谷來回未稅價4588元起、桃園-沖繩來回未稅價5588元起、桃園-澳門來回未稅價2388元起、桃園-香港來回未稅價4188元起，此外，長程航線則有即將邁入盛夏的桃園-布里斯本來回未稅價只要19633元起。 

「飛到飽 我送你」，2023長榮航空線上旅展送出一整年機票，民眾自10月22日起至11月26日止到長榮航空官網購票，除了享有機票最低72折起的優惠外，更可獲得長榮航空2024年各區域「飛到飽」機票抽獎資格，在11月份的每週二，週週抽出一名全年飛到飽（不限次數）經濟艙機票得主。11月7日抽出東南亞航線、11月14日抽出日韓航線、11月21日抽出歐美航線，11月28日則祭出最大獎，將抽出全球不限航點機票。 

長榮航空桃園-沖繩航線每週飛航7班，將自10月29日起增班至每週14班，每天2班直飛沖繩感受度假悠閒風情，此次2023長榮航空線上旅展除了推出沖繩超激省機票價格外，想體驗沖繩一日快閃的民眾，請點選長榮航空專案活動購票專區並輸入專案活動代碼【FUNOKA】，即可享有一日往返沖繩最低未稅價4760元起的優惠價格，省下機票與住宿費用，盡情享受旅行的美好。

迎接2023 ITF台北國際旅展，國泰航空也於官網推出線上旅展，自2023年10月20日至11月10日期間，預訂2023年10月20日至2024年6月30日由台北或高雄出發，前往亞洲、歐洲及紐澳等52個精選航點經濟艙來回機票，最高可享票價折扣TWD3000優惠。其中，高雄至香港最優惠票價只要TWD8252。

除了限時三週的線上旅展特惠外，針對喜愛日本的旅客，國泰航空也同步推出官網限定商務艙優惠，只要預訂台北飛往東京、大阪、名古屋商務艙來回機票，同時輸入優惠編號JPN2000，即可享 TWD2000 折扣優惠，限量100組。

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