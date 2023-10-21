富可敵國！揭開越南「李貴」家族神秘面紗　富三代成帥哥設計師

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為家族打下江山的是李貴鐘（Lý Quí Chung，又名Chánh Trinh ）和阮瓊雅（Nguyễn Thị Quỳnh Nga）夫妻，李貴鐘是越南政府前新聞部長，而他的老婆則是資深商人，同時是胡志明市經營30多年以上的餐廳Thanh Niên的女老闆。兩人打拼下來穩定的財力，而家族成員李貴忠（Lý Quý Trung）則承接資本，並擴大家庭事業版圖，創立了一系列國內外知名的品牌。
李貴忠創立的品牌中，例如美食品牌「ông Hoàng Phở」在世界許多國家廣泛的推廣越南特色菜肴，讓更多人了解到了越南美食的魅力。這一品牌獲得巨大成功，「李貴」家族又陸續成功打造出多個不同品牌，價值數十億美元。
財富、外貌和文化資本累積到第三代，接下繼承家族大任的李貴慶，不但擁有絕佳顏值和財力，還才華洋溢，是越南知名的服裝設計師，多次推出作品參展。1990年出生的李貴慶，現年33歲，是胡志明市一家大型時裝店的老闆，除了經營時裝品牌和進口鮮花禮物，他還開設了自己的餐廳，以追隨家族傳統。
身為富三代，李貴慶在胡志明市的黃金地段擁有一套價值百萬美元的頂層豪宅，他還經常乘坐豪華飛機旅行，入住最豪華的酒店，日常使用的物品也多是奢侈品牌。由於衣食無缺，李貴慶專注於畢生夢想，那就是設計出最美麗的服飾，和打造自己的服裝品牌。他也多次代表越南參加服裝設計大展，成果斐然。2022年他更成為在越南國慶推出聯名服裝系列的三名受邀設計師中，最年輕的一位。如今，他已將「Lý Quí Khánh」打造成越南的奢華品牌。