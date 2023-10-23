稱「掃地黑人最慢來」挨批歧視　柯文哲緩頻再批：我看又是三立

激戰不分區／民眾黨拚坐8望10　最強戰力黃珊珊、黃國昌屢被點名

▲前時代力量立委黃國昌是否代表民眾黨參選不分區，引發關注。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲前時代力量立委黃國昌是否代表民眾黨參選不分區，引發關注。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者呂炯昌／台北報導

2024大選投票不到3個月，民眾黨總統參選人柯文哲民調位居第二，政黨支持度也維持在20％左右，民眾黨預估不分區能上8席，並力拼10席，盼在國會藍綠席次都不過半情況下，扮演關鍵第三勢力。而民眾黨的不分區名單中，恐怕有許多為柯文哲或民眾黨效力過的熟面孔。

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民眾黨不分區立委推(自)薦在8月31日完成收件，柯文競選辦公室發言人陳智菡8月25日接受廣播節目專訪表示，不分區名單擬提20人，預估能當選8到10席，柯文哲希望廣納專業人才，希望是比較亮眼的名單，可以排的話會盡量排，她沒有印象柯文哲指示34席一定要提滿，至少會排到20席。

相較於區域立委選情冷，爭取民眾黨不分區立委提名則是搶破頭，其中不乏柯團隊的熟面孔，包括柯市府時期的觀傳局長陳思宇、柯市府前副發言人「大學姊」林筱淇。另外，前北市議員、現任北市黨部主委林國成也傳在不分區名單中。

前立委黃國昌與柯文哲交情匪淺，柯文哲也多次公開表示延攬黃國昌，柯文哲也參加「館長」陳之漢、黃國昌合辦的716遊行，若黃國昌能投靠民眾黨，將成為繼黃珊珊、新竹市長高虹安之後最強戰力。時代力量10月15日公布不分區立委名單中，並未納入黃國昌，傳聞黃國昌可能代表民眾黨參選不分區。不過，黃國昌仍未表態是否與民眾黨合作。

柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊也是被點名的不分區立委人選，但她本人並未承認將投入民眾黨不分區。柯文哲則在4月時受訪表示，他會邀請兩人（黃珊珊、黃國昌）加入他的政治勢力，不一定要當不分區立委，還是要看他們的個人意願。

柯文哲「白色力量」要搶下立委灘頭堡的試金石，台北市立委補選卻出師不利，被封為是「柯家軍的吳音寧」陳思宇爭議一樁接著一樁，柯文哲的「陸軍」素質只有「陳思宇」程度的窘態，蔡英文可以吃定心丸了。（圖／NOWnews資料照）
▲北市前觀傳局長陳思宇。（圖／NOWnews資料照）

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