激戰不分區／民眾黨拚坐8望10 最強戰力黃珊珊、黃國昌屢被點名
2024大選投票不到3個月，民眾黨總統參選人柯文哲民調位居第二，政黨支持度也維持在20％左右，民眾黨預估不分區能上8席，並力拼10席，盼在國會藍綠席次都不過半情況下，扮演關鍵第三勢力。而民眾黨的不分區名單中，恐怕有許多為柯文哲或民眾黨效力過的熟面孔。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨不分區立委推(自)薦在8月31日完成收件，柯文競選辦公室發言人陳智菡8月25日接受廣播節目專訪表示，不分區名單擬提20人，預估能當選8到10席，柯文哲希望廣納專業人才，希望是比較亮眼的名單，可以排的話會盡量排，她沒有印象柯文哲指示34席一定要提滿，至少會排到20席。
相較於區域立委選情冷，爭取民眾黨不分區立委提名則是搶破頭，其中不乏柯團隊的熟面孔，包括柯市府時期的觀傳局長陳思宇、柯市府前副發言人「大學姊」林筱淇。另外，前北市議員、現任北市黨部主委林國成也傳在不分區名單中。
前立委黃國昌與柯文哲交情匪淺，柯文哲也多次公開表示延攬黃國昌，柯文哲也參加「館長」陳之漢、黃國昌合辦的716遊行，若黃國昌能投靠民眾黨，將成為繼黃珊珊、新竹市長高虹安之後最強戰力。時代力量10月15日公布不分區立委名單中，並未納入黃國昌，傳聞黃國昌可能代表民眾黨參選不分區。不過，黃國昌仍未表態是否與民眾黨合作。
柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊也是被點名的不分區立委人選，但她本人並未承認將投入民眾黨不分區。柯文哲則在4月時受訪表示，他會邀請兩人（黃珊珊、黃國昌）加入他的政治勢力，不一定要當不分區立委，還是要看他們的個人意願。