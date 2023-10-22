今日來講股／台積電展望佳！分析師：半導體設備未來一個月是亮點

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但白易弘提醒，因為美國對中國晶片禁令升級，台積電表示影響非常小且可控，主要是因為之前訂單都已經出貨，到明年第一季都沒問題，但得持續觀察明年第二季的狀況。
至於資本支出，台積電表示因應短期不確定因素，台積電會適度緊縮資本支出規劃，但強調今年全年資本支出估320億美元不變。為此，白易弘表示外界關注台積電放棄進駐龍科園區，但不少縣市積極爭取台積電進駐，相關資本支出可能延到明年第一季或第二季，可以再觀察。
再來是台積電3奈米量產，將占今年晶圓銷售金額中個位數百分比（約4%至6%），受惠多個客戶強勁需求，預期2024年占比將更高。白易弘表示，3奈米部分主要是蘋果下單，未來可看如高通或輝達有沒有要再加碼，如此一來，將對台積電資本成長有很大的幫助。
白易弘表示，由於台積電獲利與展望佳，以及AI需求旺、產能緊俏，也帶動20日台積電設備股開低走高，像是辛耘盤中漲6%、弘塑也漲2%多，另外京元電與日月光也強於大盤，預計未來一個月，台積電設備商或是封裝測試概念股股價都會有亮眼表現。
而下周台股走勢，白易弘認為還是以以巴衝突，美方的態度最為關鍵，如果美國力挺以色列到底，最終可能引起阿拉伯陣營反美，容易引起油價與金價的上漲，以及股市的下跌，台股很難獨善其身。再加上美國聯準會主席鮑爾暗示不排除再升息，這也讓股市有比較大的反應。
白易弘說，以巴衝突再加上鮑爾的談話，還有AI概念股的下挫，雖然台股不是全面走低，還是有個股走揚，但投資人仍得留意，預期下周大盤還是震盪的格局、各族群走勢分歧，16300點為短期指數低檔區，半導體設備股以及網通股是多方指標，但AI與特斯拉概念股則建議避開。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。