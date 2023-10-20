誰殺了這些孩子！加薩醫站「幼童屍體堆」 怒喊：自由世界你在哪
以色列在本月7日遭受巴勒斯坦激進組織哈馬斯襲擊後，隨即進行報復式轟炸，加薩走廊持續遭到空襲。近日傳出一段影片，加薩南部城市甘尤尼斯市（Khan Yunis）的一間醫院院長站在幼童的遺體前，發出悲憤怒吼「自由世界，對於這些失去親人受到壓迫人民的屠殺，你們有什麼看法？」
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《Al Jazeera》報導，加薩歐洲醫院院長阿卡德（Yousef al-Akkad）站在裹著繃帶、血跡斑斑的幼兒屍體前奮力呼籲，希望以色列能停止轟炸，空襲已經造成數名兒童、嬰兒死亡。阿卡德喊著「看看這些孩子，是誰在殺害這些孩子？自由世界，對於這些失去親人受到壓迫人民的屠殺，你們有什麼看法？自由世界，你在哪裡？」
阿卡德悲憤地表示，「這是一場屠殺，讓世界看看，這些人都只是孩子。」
這段影片曝光後迅速在社群媒體上傳播，影片中還能看到，加薩歐洲醫院的手術室擠滿了攝影師、一旁還有婦女、醫師也紛紛掩面痛哭。而整排幼童屍體的恐怖景象也激起加薩地區和約旦河西岸（West Bank）的憤怒。
醫生和當地居民證實，孩子們是在空襲中喪命。當時甘尤尼斯市以南的巴克里家族（al-Bakri）住宅遭遇攻擊後有至少9人死亡、其中包括7名兒童，據稱目前還有許多人被困在廢墟下。而巴克里家族只是眾多案件之中的其中一起。
自哈馬斯在10月7日向以色列發動襲擊後，以色列軍方也對加薩地區發動毀滅性的空襲。迄今為止，以色列至少1400人喪命，加薩地區則有將近3500人死亡，其中還包括1030名兒童。