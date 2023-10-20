別叫我姊姊！盧秀燕母雞帶小雞 笑抱怨江啟臣「吃我夠夠」
台中市長盧秀燕在公開場合拉抬候選人的功力，讓國民黨小雞們對她多所期盼，堪稱黨內最受歡迎母雞。今天她在一處道路完工典禮時，就以「負面宣傳」方式向大家推薦立委江啟臣，不只抱怨他平常叫自己姊姊，卻「吃我夠夠」、「常來看我卻沒有帶禮物、喝我的茶、吃我的餅乾、蛋糕，順便從口袋掏出要建設的事項」。
記者顏幸如／台中報導
國民黨一姐盧秀燕不居功的個人特質，讓她的人氣和受歡迎程度，超越黨內大部份男性政治人物。前幾天才強調國民黨總統參選人侯友宜「他是我兄弟」，今（20）日她主持石岡區中91線道路復建工程完工通車祈福典禮，便展現功力，向在場群眾強調這條市道，「是立委江啟臣爭取來的」。
為了突顯兩人好交情，她透露江啟臣在公開場合叫她市長，並問在場者「你們知道他私底下叫我甚麼嗎？」有民眾答「妹妹」，盧秀燕開心說：「哇！感謝你！這是我今天最高興的事。」隨後轉頭指著江啟臣大喊，「你下次不要叫我姊姊，叫我妹妹好了！」逗得大家哈哈大笑。
盧秀燕比江啟臣大11歲，「姊姊」繼續抱怨「這個弟弟吃我夠夠」、「他常來看我卻沒有帶禮物，來喝我的茶、吃我的餅乾、蛋糕，順便從口袋掏出要建設的事項」。
她表示中91線是市道，只能由市政府施作，因颱風關係中斷10幾年，江啟臣爭取復建後，從此不必再繞道而行。盧秀燕說著說著，繼續抱怨「江委員很過分」，不只中91線6千萬元要市政府做，更大筆的東豐快工程更是「拖」著她到現場會勘。